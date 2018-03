Lavoro | Ugl compie 68 anni | costruire il sindacato del futuro

Voti in cambio di posti di Lavoro : si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano : Voti in cambio di posti di lavoro: si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano A Striscia la Notizia la seconda parte del servizio che ha portato alle dimissioni dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Continua a leggere

Donne e Lavoro - perché le ragazze non studiano ingegneria? Il 10 marzo a Milano incontro sugli stereotipi professionali : Ormai sono da tempo la maggioranza dei laureati. Ma solo il 15% tra quelli che si specializzano in ingegneria elettronica ed ingegneria informatica. Le ingegnere elettriche e meccaniche sono ancora meno: una ogni dieci maschi. Ancora oggi le cosiddette materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono percepite dalle ragazze come “poco adatte” a loro. E all’università tendono a scegliere percorsi umanistici. ...

Puglia - 80 datori di Lavoro denunciati : assunzioni totalmente in nero - : Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato a 199 interventi in tutta la Regione. In corso di accertamento altre 280 posizioni sospette

Frasi ironiche sulla vita - sull’amore - sulle donne - sugli uomini - sull’amicizia - sulla gente e sul Lavoro : Siete alla ricerca di Frasi ironiche e aforismi? Eccone un bel po’ da utilizzare in qualsiasi contesto preferiate. Nei paragrafi che seguono rassegneremo un mucchio di Frasi ironiche sulla vita, sulle donne come sugli uomini, sulla gente in generale, sul lavoro senza dimenticare Frasi ad effetto e aforismi simpatici sull’amore. Ce n’è per tutti i gusti ed esigenze. Frasi ironiche sulla vita: ecco qualche idea Difficile circoscrivere l’utilizzo ...

Lavoro : 31 gennaio a Roma Congresso UGL Lazio : L'evento sara'l'occasione per un dibattito e un confronto sui principali temi dell'economia e del Lavoro riguardanti un territorio duramente provato dalla crisi economica come quello laziale. '...

