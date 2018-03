Lavori in via Illica | chiusura temporanea della strada il 29 marzo

Fincantieri : ad Ancona al via Lavori per ‘Seven Seas Splendor’ : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Si è svolta oggi presso lo stabilimento di Ancona la cerimonia del taglio della prima lamiera di ‘Seven Seas Splendor”, la seconda nave da crociera extra lusso che Fincantieri realizzerà per la società armatrice Regent Seven Seas Cruises, brand del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings. La consegna è prevista nei primi mesi del 2020. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, per la società ...

Vittoria - al via Lavori di manutenzione in 2 Istituti scolastici : Aggiudicato il primo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto “Vittoria Colonna -Giovanni XXIII” .

Riviera di Porta Nuova - consegnati i Lavori e avviato il cantiere : Assemblea annuale CSA, centinaia di artigiani all'Hotel Adriatico 3 Riviera di Porta Nuova, consegnati i lavori e avviato il cantiere 4 Zona Franca Urbana, riunione operativa per il decollo atteso dal ...

TV - Rai5 : “I tesori dell’antica Grecia” - un viaggio alla scoperta dei capoLavori dell’antichità : Un viaggio alla scoperta dei capolavori dell’antichità che hanno plasmato l’ideale della bellezza e dell’armonia in Occidente. Lo intraprende il critico d’arte e giornalista Alastair Sooke nella serie “I tesori dell’antica Grecia”, in onda da lunedì 12 marzo alle 20.25 su Rai5. La serie, in tre episodi, spiega quanta influenza ha avuto l’arte della Grecia antica nella storia e nell’evoluzione della nostra cultura. ...

Cambiamenti climatici : al via i Lavori dell’Alleanza Solare Internazionale : Aperti oggi a New Delhi i lavori della Conferenza di fondazione dell’Alleanza Solare Internazionale, un progetto per contrastare gli effetti negativi dei Cambiamenti climatici, anche attraverso l’uso del fotovoltaico. L’iniziativa, lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, è stata accolta positivamente da 121 Paesi, anche se al momento solo 56 hanno ratificato il relativo l’Accordo Quadro. Macron, ...

A Palermo via ai Lavori sull'allungamento della nave da crociera Silver Spirit : Al via oggi le le operazioni di allungamento della nave da crociera "Silver Spirit" allo stabilimento Fincantieri di Palermo. Tra i presenti, per l'azienda, il direttore del cantiere Filippo Oddo e il ...

Pistoia - Lavori in via Gora e Barbatole : un semaforo regola il traffico : Partiti i lavori di riasfaltatura nel tratto sul ponte del torrente Ombrone in località Ponte alle Tavole

Palermo : Rfi diffida Sis - completi Lavori passante ferroviario : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Sis completi i lavori del passante ferroviario di Palermo". All'indomani dell'annuncio da parte dell'azienda dell'avvio delle procedure di licenziamento per i 261 lavoratori del cantiere, è Rfi, committente dell'opera, a stoppare la Sis. Per Rete ferroviaria italiana l

Ponte sull'Adda - finalmente il progetto Fragomeli : «Via ai Lavori da ottobre» : Sono finalmente definiti i tempi per l'avvio del recupero del Ponte di Paderno. Lo annuncia Gianmario Fragomeli , deputato lecchese del Partito democratico, appena rieletto alla Camera. È ufficiale - ...

Corso Vittorio Emanuele via ai Lavori il cantiere parte tra dieci giorni : Cominciano il 12 marzo i lavori di restyling del Corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra piazzetta Cariati e piazza Mazzini. Si parte subito con il cantiere dell'Enel per il rifacimento dei ...

Viabilità - conclusi i Lavori di consolidamento sulla strada statale 410 : Custodivano un tesoro: gioielli e soldi rubati per oltre 100 mila euro, fermati tre giovani 3 Prof augura la morte ai poliziotti, la lettera di una ventenne agrigentina commuove il web 4 Quaranta ...

Entro marzo Lavori in via Risorgimento a Modica : Interesseranno il rifacimento del manto stradale ed i marciapiedi i lavori che inizieranno Entro il prossimo mese di marzo in via Risorgimento

Scuola - ti comporti male? Via ai Lavori scolasticamente utili : Se lo studente si comporta male a Scuola, non serve abbassare il voto in condotta, sospenderlo o fargli una nota sul diario. A Novi Ligure, al liceo “Edoardo Amaldi”, si è deciso di agire diversamente. Chi sgarra viene “condannato” ai lavori scolasticamente utili. Di cosa si tratta? Chi stabilisce la sanzione? lavori scolasticamente utili: punire […] L'articolo Scuola, ti comporti male? Via ai lavori scolasticamente utili proviene da ...

A Firenze in corso Lavori in via Pistoiese : Dal 1 marzo entra in funzione uno sportello informativo sull’intervento in corso in via Pistoiese a Firenze. Lo sportello sarà