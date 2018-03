L’auto non centra il casello e si incastra tra i guard rail

Napoli - parcheggiatori abusivi con tariffario fino a 5 euro : chi non pagava rischiava danni alL’auto. Incastrati dalle telecamere : Automobilisti costretti a pagare anche per parcheggiare sulle ‘strisce blu‘ e secondo un rigido ‘tariffario’, fino a 5 euro. Il rischio del mancato pagamento era il danneggiamento delle vetture. I Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Napoli a carico di 5 persone: imposto il divieto di dimora nel capoluogo campano. Durante le indagini i Carabinieri della Stazione di ...

L’auto a guida autonoma ha ucciso una donna. Ma non sparate sul robot : di Carblogger / @carblogger_it Un’auto robot ha investito e ucciso una donna in Arizona. Al volante c’era un software, mentre il tecnico umano a bordo non ha evidentemente fatto in tempo a intervenire per evitare l’impatto. Per il “selfdriving” non è il primo incidente, è il più grave. Parlando con Bloomberg nello stesso giorno, un ex ingegnere che ha sviluppato sistemi di guida autonoma si è lasciato ...

L’auto senza pilota non frena - passante uccisa : L’idea di invadere le strade con le auto senza conducente in meno di 18 mesi evidentemente era un po’ troppo ottimistica. E forse non aveva tenuto conto dell’altro grave incidente avvenuto lo scorso anno, casualmente sempre a marzo e sempre in Arizona. La sperimentazione era stata sospesa solo temporaneamente e ieri, nella stessa città, il programm...

L’auto? Sorpresa - per i Millenial non è (più) uno status symbol : C’era una volta l’automobile, desiderabile come una bella donna e capace come poco altro di regalare prestigio sociale. C’era, e magari c’è ancora, ma non per i Millenial. Loro, contrariamente a quanto l’anagrafe possa far pensare, badano al sodo: cercano di spendere poco (anche perché non hanno tutta questa disponibilità) e non la considerano più, come magari facevano padri e nonni alla loro età, uno status ...

Se L’autobus non si ferma perché alla fermata ci sono solo immigrati : Sembrano cose piccole, trascurabili, per le quali potremmo trovare senza problemi una qualche giustificazione. E invece no. Un autobus che salta la “fermata dei migranti”, quella dove si raduna la maggior parte di quelli che abitano al campo di accoglienza di Marco, frazione di Rovereto, civilissima provincia di Trento, ignorando le richieste. Violando la pubblicità del suo servizio. Non sono cose trascurabili: sono, per così dire, la seconda ...

“L’auto blu usata dalla moglie” - giudice costituzionale Zanon indagato per peculato : L'autista portava in giro anche la moglie da sola per lunghi tragitti, lui si dimette ma assicura: "Conto di poter dimostrare l'assoluta insussistenza del reato"Continua a leggere

L’autista che non fa salire i migranti sulL’autobus : Se ne parla da giorni in Trentino Alto Adige anche perché l'autista è anche consigliere comunale di Avio, eletto col centrodestra The post L’autista che non fa salire i migranti sull’autobus appeared first on Il Post.

L’autonomia di Samsung Galaxy S9 non dovrebbe essere molto diversa da quella di Galaxy S8 : Secondo i dati ufficiali riportati da Samsung, l'autonomia dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus non dovrebbe differire più di tanto rispetto a quella di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus. L'articolo L’autonomia di Samsung Galaxy S9 non dovrebbe essere molto diversa da quella di Galaxy S8 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L’autore di Tredici – 13 Reasons Why accusato di molestie : Jay Asher non sarà più coinvolto nella serie : Lo scandalo sessuale esploso a Hollywood continua ad espandersi a macchia d'olio, ma stavolta non c'è nessun attore dello star syster nel mezzo: l'autore di Tredici - 13 Reasons Why, Jay Asher, è stato accusato di molestie, ma la produzione della serie tv ha precisato che non è stato minimamente coinvolto nella lavorazione della seconda stagione. Asher è uno scrittore di libri rivolti a un pubblico adolescente. Dopo la pubblicazione del suo ...

Pamela - il giallo si infittisce : L’autopsia non riesce a chiarire le cause della morte : Pamela, il giallo si infittisce: l’autopsia non riesce a chiarire le cause della morte Dall’autopsia non sono emerse prove significative, ha fatto sapere la Procura: il corpo, nel quale mancano tracce di sangue e urina, è stato sezionato “in modo apparentemente scientifico”. Il secondo pusher avrebbe ceduto una quantità di droga “modesta”. Continua a leggere L'articolo Pamela, il giallo si infittisce: ...

Morte di Pamela - L’autopsia non svela il motivo del decesso Chi era : foto| video : Gli accertamenti non hanno permesso di determinare se la 18enne sia morta per overdose o per altre cause. Desmond Lucky accusato anche di averle ceduto droga

Individuato L’autore dell’attacco alla piattaforma Rousseau : “Non l’ho fatto per politica” : Individuato l’autore dell’attacco alla piattaforma Rousseau: “Non l’ho fatto per politica” Si tratta di un trentenne veneto che si firmava “Evariste Galois” Continua a leggere L'articolo Individuato l’autore dell’attacco alla piattaforma Rousseau: “Non l’ho fatto per politica” sembra essere il primo su NewsGo.