L' astronauta Samantha Cristoforetti a Oderzo

L’astronauta Samantha Cristoforetti agli studenti : “Più che il traguardo e l’obiettivo - è il percorso che è importante” : L’astronauta italiana Esa Samantha Cristoforetti, protagonista della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stata presente oggi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi di Perugia: “Ho realizzato un sogno che è quasi impossibile ma per una questione di numeri, non per altro. Più che il traguardo e l’obiettivo è il percorso che è importante“, ha dichiarato la ...

L’astronauta Samantha Cristoforetti : le scuole devono “alzare il livello di alfabetizzazione scientifica” : L’astronauta Samantha Cristoforetti, ospite all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Perugia, in riferimento alla divulgazione scientifica ha dichiarato: “Qualsiasi contenuto scientifico a livello concettuale si può comprendere, ma ci vuole quel minimo di alfabetizzazione scientifica che permetta alle persone di sentirsi in grado di comprendere. Credo che serva uno sforzo in questo da parte delle ...

L’astronauta Samantha Cristoforetti : ambiente maschilista? “Non so cosa voglia dire” : L’astronauta Samantha Cristoforetti, oggi ospite dell’Università di Perugia in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, ha risposto a una domanda di una giornalista in riferimento alla situazione delle donne nell’ambiente aerospaziale: “Non so neanche cosa voglia dire ‘ambiente maschilista’“, ha risposto. “Sono donna da quando sono nata, non ho elementi di confronto, non ho ...

Elezioni - l'astronauta Samantha Cristoforetti candidata del Pd? 'Non ne so nulla' : ... specificato propria prima, che lei di fatto trascorre gran parte della sua vita ben lontana da Roma, nel centro di addestramento degli astronauti dell'Esa in Germania e nel resto del mondo tra Usa, ...

Spazio : il 18 gennaio l’astronauta Samantha Cristoforetti ospite alla Sioi col presidente ASI : Il 18 gennaio Samantha Cristoforetti sarà ospite della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale in occasione della Conferenza “Viaggiare tra le Stelle – dalla Luna a Marte“, organizzata da Sioi, Agenzia Spaziale Italiana e Agenzia Spaziale Europea, che avrà luogo a Roma. L’Astronauta dell’Esa e prima donna italiana a compiere una missione spaziale, sarà alla Sioi insieme al presidente della ...