L' Arrivedorci di Elio e le Storie Tese a Collisioni

Sanremo 2018 - Elio canta al ristorante dopo l’ultimo posto al festival : “Arrivedorci” : “È una storia di ragazze demenziali…”, Elio intona Arrivedorci con i Neri per caso dopo l'(agognato) ultimo posto al festival di Sanremo. L’esibizione al ristorante postata sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo L'articolo Sanremo 2018, Elio canta al ristorante dopo l’ultimo posto al festival: “Arrivedorci” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elio e Le Storie Tese: "Arrivedorci inaccettabile? Non ci vantiamo come Claudio Baglioni…" : Elio e Le Storie Tese, il 68° Festival di Sanremo anticipa il loro addio. E non mancano dichiarazioni polemiche rilasciate al quotidiano Libero. Elio: "Al Dopofestival non cantavamo i nostri pezzi, Claudio Baglioni al Festival invece…" "Siamo i re della non-autocelebrazione, che poi è il nostro più grande errore", spiega Elio.

Un duetto ricco di sorprese quello degli Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 con i Neri per caso: l'esibizione in programma per la quarta serata si trasforma in una grande festa grazie anche alla presenza del celebre gruppo a cappella. Legati da una profonda amicizia con gli Elii, il sestetto di Caserta si è presentato sul palco dell'Ariston a distanza di 23 anni dalla loro ultima partecipazione alla competizione più famosa della riviera

Prosegue la competizione degli Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 con la loro Arrivedorci, tra i brani in gara nel corso della seconda serata trasmessa in diretta questa, mercoledì 7 febbraio, su Rai 1. Dopo il primo travestimento del gruppo messo in scena in occasione del loro debutto alla 68^ edizione del Festival della Canzone Italiana - e che gli utenti del web hanno considerato un misto tra Cristiano Malgioglio e il Genio

Una reunion inaspettata quello di Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 che, in occasione della prima serata dell'edizione numero 68 - trasmessa in diretta questa sera su Rai 1 – hanno presentato la loro Arrivedorci. L'addio alle scene musicali della band di Stefano Belisari era già stato annunciato da diversi mesi e il concerto tenuto lo scorso 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago rappresentava una sorta di festa finale, definitiva

