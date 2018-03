La via della Croce - Matera per L' Aquila | oggi l' inaugurazione con la Bolla

“Al via a Milano il 22° Corso Base ‘Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano'” : Giunto alla ventiduesima edizione, torna il “Corso Base: Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano”, la settimana di didattica dedicata a questo organo e alla sua cura, che si terrà da oggi fino al 22 marzo presso il Centro Congressi Stelline di Milano. Un’iniziativa organizzata dal professor Giorgio Pajardi, direttore dell’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano, ...

“Lui - lei e… l’altra”. Jennifer Aniston e il divorzio misterioso : ecco l’indiscrezione a sorpresa sul vero motivo della rottura con Justin Theroux. A portalo via dalle braccia della bella attrice una collega famosa (e a sua volta molto sexy) : Una delle separazioni senza dubbio più scioccanti del mondo dello spettacolo, che pure di recente ne ha viste parecchie di coppie naufragate all’improvviso, come fulmini a ciel sereno. Loro avevano addirittura passato il giorno di San Valentino insieme, lo scorso 14 febbraio 2018, annunciando nel giro di nemmeno quarantotto ore la clamorosa rottura. Parliamo, ovviamente, della sempre divina Jennifer Aniston, una delle donne ancora ...

Processo Maroni - il pm : 'Favorì l'amante per il viaggio a Tokyo'. Il governatore uscente della Lombardia : 'Accuse ridicole' : ... società interamente pubblica, 'quindi con soldi nostri', viene portata avanti dall'ex governatore - secondo la tesi accusatoria - attraverso Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica di ...

Al via “The Voice” : Al Bano coach - al timone Della Gherardesca : tutte le informazioni : Un nuovo cast e un meccanismo rinnovato: dal 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2 riparte “The Voice of Italy”. A condurre le 8 puntate dell’edizione 2018 del talent show c’è Costantino Della...

Al via stasera “The voice” : Al Bano coach - al timone Della Gherardesca. Tutte le informazioni : Un nuovo cast e un meccanismo rinnovato: dal 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2 riparte “The Voice of Italy”. A condurre le 8 puntate dell’edizione 2018 del talent show c’è Costantino Della...

Indra : accordo con Greenrail per la sicurezza della rete ferroviaria : ... lo sviluppo congiunto di soluzioni innovative per il settore ferroviario e per la realizzazione di progetti pilota Indra , una delle principali società di tecnologia e consulenza nel mondo, e ...

Caso Zucca - anche il Pg della Cassazione avvia accertamenti : Il pm rilancia, chiedendo al governo di spiegare perché ha tenuto ai vertici operativi della polizia di Stato funzionari condannati con le sentenze Diaz e Bolzaneto -

A via Fani scritta rossa B.R. sulla lapide della scorta di Aldo Moro : Roma, 22 mar. , askanews, Questa notte è stata imbrattata la lapide commemorativa per la morte degli uomini di scorta di Aldo Moro in via Mario Fani a Roma. sulla lastra sono state scritte due lettere,...

via Fani - ancora imbrattato il monumento in memoria della scorta di Moro|Foto : Inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi in occasione del quarantennale della strage. Alle fine di febbraio erano comparse altre scritte contro le forze dell’ordine. Subito ripulita

Roma - scritta Br su lapide Aldo Moro in via Fani/ Nuovo sfregio sul monumento per le vittime della scorta : Roma Via Fani, scritta Br sulla lapide che ricorda il sequestro di Aldo Moro: Nuovo sfregio sul memoriale monumento inaugurato da Mattarella a ricordo della scorta del presidente Dc(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:13:00 GMT)

via Fani - ancora imbrattato il monumento in memoria della scorta di Moro|Foto : Inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi in occasione del quarantennale della strage. Alle fine di febbraio erano comparse altre scritte contro le forze dell’ordine

via Fani - ancora imbrattato il monumento in memoria della scorta di Aldo Moro : Inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi in occasione del quarantennale della strage. Alle fine di febbraio erano comparse altre scritte contro le forze dell’ordine

Ela Weber choc - il dramma della ‘Sellerona’ di Paolo Bonolis : come la ritroviamo a 52 anni : É diventata famosa negli anni Novanta grazie a diversi programmi televisivi. Stiamo parlando di Manuela Hannelore Weber, meglio nota come Ela Weber o ”Sellerona”, il soprannome appioppatole da Paolo Bonolis durante il programma ”Tira e molla”. Classe 1966, Ela Weber nasce a Dettelbach, in Germania, inizia a lavorare appena quindicenne come benzinaia nel suo paese natale ma ben presto è destinata a ben altra ...

Torneo di viareggio - follia dei tifosi della Fiorentina : sasso contro un giocatore dell'Empoli : SCANDICCI - Neppure il fresco ricordo del dramma di Astori, che sembrava aver riportato un clima di pace , è servito a placare gli animi delle tifoserie. A pochi giorni di distanza da Fiorentina-...