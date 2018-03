La verita` sulla foto di Eva Henger e Francesco Monte Critiche alla Venier

leggo

: Il #20marzo 1994 #IlariaAlpi, giornalista Rai, e il suo operatore #MiranHrovatin venivano uccisi in un agguato a Mo… - RaiCultura : Il #20marzo 1994 #IlariaAlpi, giornalista Rai, e il suo operatore #MiranHrovatin venivano uccisi in un agguato a Mo… - MagaMagaoz : @RobertaBruzzone Volevo ringraziarla prof.a Bruzzone,il suo articolo su Giallo circa l'intervista a Sabrina e Cosim… - Non_Mi_Arrendo : RT @0709viberm: Mi piace la gente che sa'ascoltare il vento sulla pelle sentire i profumi delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) FUNWEEK.IT - E' andata in onda la puntata del Maurizio Costanzo Show che in tanti attendevano per vedere il confronto tra Eva. Invece, tutto è successo tranne che la ...