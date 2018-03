La terra dell’abbastanza esplora la precarietà del mondo : Il film di Damiano e Fabio D’Innocenzo racconta di due amici, del loro contesto sfasciato, e cerca una comunicazione diretta con un pubblico dalla coscienza addormentata. Leggi

Harry d’Inghiterra e Meghan Markle - gli sguardi dell’amore : Meghan Markle guarda il principe Harry come fosse l’unico al mondo, lui pare cresciuto all’improvviso, scrollandosi di dosso definitivamente l’immagine di secondogenito ribelle. Le ultime (bellissime) immagini della coppia arrivano dall’Irlanda del Nord, dove i futuri sposi sono in viaggio ufficiale. Una visita tenuta segreta fino all’ultimo da Kensington Palace e trapelata per vie ufficiose solo nelle prime ore ...

Terremoto - scosse in Calabria : la terra continua a “ballare” tra la Sila e l’antico oceano della Tetide [MAPPE e DATI] : 1/14 ...

Earth Hour 2018 (L'ora della terra) : gli eventi del WWF Abruzzo Montano : L'Aquila - Earth Hour, la più grande mobilitazione globale del WWF, tornerà sabato 24 marzo 2018 dalle 20:30 alle 21:30. Il WWF Abruzzo Montano partecipa come da tradizione all’evento, con tantissime iniziative programmate, da quest’anno oltre che nel cuore della Marsica, anche nell’Aquilano e nel Roveto-Carseolano L’Ora della Terra sarà festeggiata attraverso milioni di gesti simbolici come lo spegnimento delle luci di ...

Frozen Planet - i ghiacci della terra diventano un videoclip : Antartide, vette innevate, fiordi, iceberg: ecco i punti più freddi del nostro Pianeta immortalati a sembrare quadri d’autore. Le immagini, raccolte nei dieci anni di attività del satellite Envisat dell’Agenzia spaziale europea, formano un lungo video esclusivo che percorre in lungo e in largo l’intero Pianeta. Ti è piaciuto? Guarda anche i satelliti che tengono d’occhio lo spessore dei ghiacci. (Esa/Musica: Green Sun) The post Frozen ...

Earth Hour - l’Ora della terra : sabato 24 l’ola di buio del WWF farà il giro del mondo : sabato 24 marzo alle 20:30 ora locale, gli skylines di tutto il mondo si vestiranno di buio per un’ora e milioni di persone celebreranno l’Earth Hour, evento mondiale del WWF che quest’anno vuole puntare sulla consapevolezza per un’azione in difesa della natura e dell’ambiente, messi a dura prova dal surriscaldamento globale. Dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House, dallo stadio Bird’s Nest di Pechino al Burj Khalifa di ...

Calcio - i numeri di maglia dell’Italia per le sfide ad Argentina e Inghilterra : lasciata stare la 13 di Davide Astori : L’Italia è pronta per affrontare Argentina e Inghilterra nelle due amichevoli internazionali in programma venerdì 23 marzo (contro l’Albiceleste a Manchester) e martedì 27 marzo (contro i padroni di casa a Londra). Oggi sono stati scelti i numeri di maglia per la doppia partita. Nel pieno rispetto di Davide Astori, il difensore scomparso lo scorso 4 marzo, nessuno ha optato per la casacca col numero 13, quello che il giocatore ha ...

Il video dell’Esa che celebra la bellezza della terra : È un quadro o la realtà? Ve lo chiederete spesso mentre questo bellissimo video vi scorrerà davanti. Realizzato dall’Agenzia spaziale europea, il filmato sorvola il nostro Pianeta da un punto di vista privilegiato ed è infatti un collage di scatti collezionati (tra gli altri) dai satelliti Envisat, GeoEye e Landsat. Vi sembrerà di perdervi tra acquerelli e mosaici, e infatti il nome dell’opera è eARTh (gioco di parole tra l’inglese ...

Da domani a Binaria un mini ciclo di film per promuovere la Giornata della terra : Partendo dagli esperimenti più riusciti nei campi dell'agricoltura, energia, urbanistica, democrazia, economia e istruzione, i registi immaginano un nuovo futuro per noi e per i nostri figli. ...

Una miniera d’oro grande 13 volte la massa della terra nella via Lattea : Lo abbiamo imparato quando sono state svelate al mondo le onde gravitazionali: la materia liberata dà origine a oro e platino. Ma sorprende lo stesso sapere che una quantità di oro fino a 13 volte la massa della Terra si è riversata nella Via Lattea in seguito alla collisione di due stelle di neutroni, ossia fra due stelle nelle quali la materia è così densa da essere considerate l’anticamera dei buchi neri. La scoperta, pubblicata ...

In viaggio con i guardiani della Genova sotterranea - tra archi - cascate e rifugi : I resti della peste del Seicento, archi, cascate e rifugi: un gruppo di scienziati punta alla riscoperta. Il Centro studi speleologici punta a proporre ai turisti tour guidati nella “Genova al buio”

Cibi frugali e dieta mediterranea : il segreto della longevità : Alzarsi da tavola quando non si è ancora sazi e dieta vegetariana: sono i segreti della longevità secondo gli studi degli esperti. Ma cosa mettono nel piatto i centenari? Ogni loro pasto è composto in...

25 anni della Nuova Orchestra Scarlatti - concerto al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare mercoledì 21. : Una sorte di ambasciatrice musicale italiana nel mondo ed è giusto omaggiare i 25 anni della sua attività con uno spettacolo suggestivo e appassionante, con un organico al gran completo di circa 160 ...

Mariam - uccisa in Inghilterra. Individuate le sei ragazze della gang - ma sul movente è giallo : Possibile svolta nell'omicidio di Mariam Moustafa, la ragazza di 18 anni italo-egiziana morta dopo tre settimane di agonia a seguito di un'aggressione, a febbraio, da parte di una gang. La...