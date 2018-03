La sicurezza degli operatori di salute mentale | corso a Ragusa

Scandalo sull’uso illecito dei dati degli utenti - il capo della sicurezza di Facebook verso l’addio : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...

Inferriate di sicurezza : è il momento degli incentivi : In Italia la microcriminalità è un fenomeno dilagante. Il bisogno di sicurezza è crescente soprattutto quando si è nella propria

Agroscope : garantita la sicurezza degli alimenti per animali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Politiche - Massimo Pepe - Fi - : 'In prima linea per la sicurezza degli abitanti del Vasto' VIDEO : Il Presidente Berlusconi negli anni passati ha dimostrato con il governo del fare che c'è una possibilità concreta per i giovani che vogliono lavorare attraverso un'immissione diretta dal mondo delle ...

Cio - annullamento gare : 'La sicurezza degli atleti ha la priorità' : 'La priorità è la sicurezza degli atleti'. Lo dice il Comitato olimpico internazionale, tramite il portavoce Mark Adams, in merito alla decisione di posticipare l'inizio delle gare dello sci alpino ...

Ora è allarme insicurezza per il 70% degli italiani : Amplificato dal "caso Macerata", il tema della sicurezza è diventato centrale nella campagna elettorale in vista delle elezioni Politiche del 4 marzo. E si ripercuote sui sondaggi: come racconta il Messaggero, la percezione di insicurezza aumenta senza sosta. Basti pensare che appena 15 anni fa, nel 2003, gli italiani che non si sentivano sicuri erano il 55%. Percentuale salita ora al 70% secondo Sgw. E i sondaggisti rivelano ...

sicurezza - la sfida che sposta i voti Il 70% degli italiani si sente insicuro : E' inesorabile: cambiano i governi, si rinnovano i ministri dell'Interno, ma la sensazione di inSicurezza degli italiani cresce. L'incremento è costante nel tempo: nel 2003, quindici anni fa, si ...

sicurezza - la sfida che sposta i voti Il 70% degli italiani si sente insicuro : E' inesorabile: cambiano i governi, si rinnovano i ministri dell'Interno, ma la sensazione di inSicurezza degli italiani cresce. L'incremento è costante nel tempo: nel 2003,...

Pediatria : Carnevale dei bimbi in sicurezza - i consigli degli esperti : Per trascorrere un Carnevale in allegria, salute e sicurezza, il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, e la pediatra Lucilla Ricottini, in collaborazione con Consulcesi Club, hanno diffuso un vademecum in cinque punti per dei festeggiamenti a misura di bambino, ma anche per la serenità dei genitori. 1) E’ giusto lasciare che il bambino scelga il costume da indossare, senza imporgli nulla. Confezionare in casa il travestimento con ...