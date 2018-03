La sconfitta? E' colpa di Renzi Così Re Giorgio processa il Pd

Silvio Berlusconi - di chi è la colpa della sconfitta peggiore di sempre : Se fossimo in America, coi medesimi risultati usciti da noi il 4 marzo, la corsa sarebbe chiusa e l' alloro cingerebbe una fronte sola: quella di Matteo Salvini, emerso dalle urne come capo del ...

Elezioni - l’analisi della sconfitta di Crozza-Minniti : “Tutta colpa marcia di Renzi” : Dopo la pesante sconfitta nel collegio di Pesaro, il Ministro Minniti sale sul palco di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – per scagliarsi apertamente contro Matteo Renzi: “Riguardo Renzi, mi lasci dire in tutta coscienza che tutto gli si può rimproverare, di tutto lo si può accusare, gli si può dire che è stato un fetentone… un incapace di professione, un borioso fanatico della propria persona… ...

Pd : Orlando - sconfitta non colpa solo di Renzi - si riparte da opposizione - 2 - : Si può essere collegiali anche in streaming. Il problema è se ci si ascolta o no, se si è disponibili a correggere il tiro o no, cosa si intende per 'insieme' e 'noi': parole abusatissime nei mesi ...

Pd : Orlando - sconfitta non colpa solo di Renzi - si riparte da opposizione : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “La Direzione sarà utile ad affrontare questo risultato drammatico se sapremo, dopo molto tempo, confrontarci e soprattutto ascoltarci evitando di fare caricature alle posizioni altrui. Propongo, per questo, alcune regole di ingaggio”. Lo scrive Andrea Orlando su Facebook sottolineando che “la colpa di una sconfitta così non è addossabile solo a Renzi”, che “non basterà solo cambiare ...

Pd : Orlando - sconfitta non colpa solo di Renzi - si riparte da opposizione (2) : (AdnKronos) – “Sempre nel filone umoristico -prosegue Orlando- si registrano i racconti a proposito di cultori dei caminetti contrapposti agli ‘amici del Popolo’. Premetto che trovo esilarante che parlamentari eletti grazie all’attività di un caminetto riunito in seduta permanente sino al giorno della presentazione delle liste, tuonino contro i caminetti. Credo sia più rispettoso dell’intelligenza di tutti ...

Forza Italia ammette la sconfitta in Campania : 'Ma è colpa di De Luca e de Magistris' : 'Pensavamo fosse un'elezione con un sistema tripolare, addirittura quadripolare. Negli ultimi giorni abbiamo provato a dire che Il Pd sotto le sue macerie offriva il fianco al Movimento 5 Stelle nel ...

La sconfitta di Domenica In non è colpa solo di Benedetta : Pare che Benedetta Parodi lasci Domenica In. I tempi non sono ancora chiari, ma si sta studiando una soluzione per una uscita di scena dignitosa per la minore delle sorelle. Iniziata la stagione in co-...

Crotone - Zenga si assume le responsabità della sconfitta : 'Tutta colpa mia' : 'Tutta colpa mia'. Walter Zenga non cerca alibi e spiega i motivi della sconfitta con la Spal che risucchia il Crotone nella zona più calda della classifica. 'Avevo fatto delle scelte iniziali - ha ...