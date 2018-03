La realtà virtuale e aumentata oltre il gioco

Luca Prasso - Google : “Il valore aggiunto della realtà aumentata e virtuale sono i piccoli superpoteri quotidiani” : Luca Prasso (Foto: Marco Del Zotto) Venezia – A margine del summit europeo sull’immersive computing, dedicato alla realtà virtuale e aumentata, abbiamo incontrato Luca Prasso, technical artist presso i Daydream Labs, ossia i laboratori di sogni a occhi aperti di Google. In una giornata organizzata da Uqido e focalizzata sulle nuove prospettive in termini di entertainment, videogiochi, design e architettura, in cui sono state mostrate ...

Steven Spielberg - Ready Player One/ "La vita vissuta sconfigge la realtà virtuale" : Steven Spielberg presenta il suo nuovo film Ready Player One, nel quale si parla del rapporto tra realtà virtuale e vissuto: ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Digital Week : realtà virtuale ovunque - dalle auto sportive ai labirinti : Si nota chiaramente la pervasività dello strumento, che vive una sorta di seconda giovinezza: nato per il mondo consumer e videoludico, dove esiste ed è in salute ma non ha conquistato il mondo, l'...

Scuola - le 16 "ragazze della scienza" a Barcellona per saperne di più su robotica e realtà virtuale : Sono tornate da Barcellona con un ricco bagaglio di conoscenze sulle ultime novità nel campo della robotica e della realtà virtuale. Sono le sedici "ragazze della scienza" dell'Istituto comprensivo Panicale-Tavernelle-Paciano-Piegaro, appena rientrate dal loro nuovo viaggio Erasmus in Spagna , Catalogna, . Il recente scambio, avvenuto in occasione dello "Yomo ...

Tecnologia - Samsung HMD Odyssey : il miglior modo per entrare nella realtà virtuale : Dopo un anno all’avanguardia di progressi nel mondo della realtà virtuale, le compagnie tecnologiche degli Stati Uniti hanno inondato il mercato di visori con la promessa della realtà virtuale. Ma come Tecnologia relativamente nuova, può essere facile per i clienti comprare con grande entusiasmo un visore che non è all’altezza delle aspettative e che non rispetta il costo. A superare le aspettative con ottime valutazioni arriva il Samsung HMD ...

Microsoft - per la realtà virtuale in sviluppo un controller tattile : Non sarà un accessorio dedicato al gaming, niente armi contro nemici virtuali quanto invece un nuovo controller Microsoft per le impronte digitali in grado di restituire una sensazione realistica del tocco. Stiamo parlando di un nuovo brevetto in via di sviluppo all’interno dei laboratori Mirosoft strutturato con una sezione frontale rotante da impugnare e che rientra nel vasto programma studiato a Redmond nell’intento di ideare nuovi controller ...

La stanza bianca e gli occhiali di realtà virtuale per limitare i danni dell'autismo : Autismo , la ricerca continua e la patologia resta ancora un mistero per la scienza che non ha ancora trovato una cura, né tantomeno una rosa di cause probabili e prevenibili. E nel frattempo il numero delle persone col disturbo aumenta. A livello mondiale, secondo le ...

Il Real Madrid lancia il proprio canale in realtà virtuale a 360° : Il club spagnolo pronto a lanciare il proprio canale in Realtà virtuale. Un'esperienza a 360° per tutti i fan, fruibile attraverso tv e mobile. L'articolo Il Real Madrid lancia il proprio canale in Realtà virtuale a 360° è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Oculus Rift : un grosso problema sta rendendo inutilizzabile il dispositivo per la realtà virtuale : Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, in tutto il mondo si sono riscontrati gravi problemi per il visore Oculus Rift, il quale risulta, di fatto, inutilizzabile.I problemi per il dispositivo derivano da un bug legato a un certificato di sicurezza scaduto del servizio Oculus Runtime. Questo certificato scaduto rende impossibile qualsiasi attività e, provando ad avviare Oculus Rift, gli utenti si imbatteranno nel messaggio di errore "Can't ...

Il più grande sito web di realtà virtuale? Un sito porno : Daniel Peterson è un fan della realtà virtuale e nel 2013 ha creato il sito VRporn.com che oggi, secondo i dati che ha fornito lui stesso, è visitato in media da 10,5 milioni di utenti al mese. È il più importante sito di realtà virtuale al mondo, con accessi che superano del doppio quelli ottenuti da oculus.com, il sito dell’azienda di realtà virtuale comprata da Facebook nel 2014 per due miliardi di dollari. L’intento di Peterson è sempre ...

A che punto siamo con i videogiochi in realtà virtuale? : Nella nuova puntata di Joypad si parla di PlayStation VR, HTC Vive e Oculus Rift («Sì, sì tutta la vita») The post A che punto siamo con i videogiochi in realtà virtuale? appeared first on Il Post.

Lenovo Mirage solo e Mirage Camera - la realtà virtuale si fa più facile : Barcellona – Caschi troppo pesanti. Cavi che si attorcigliano e su cui è facile inciampare. La necessità di collegarsi a computer potenti e quindi costosi. La mancanza di contenuti veramente interessanti. Grossomodo sono questi i principali difetti che, negli anni, ci hanno fatto pensare tutti più o meno la stessa cosa: che la realtà virtuale è bella, sì, ma nessuno di noi vorrebbe veramente viverci. Ora potrebbero aver trovato una ...

5G - i test entrano nel vivo a Roma. Prove di realtà virtuale per turisti : Accensione del primo segnale 5G a Roma Prime Prove di 5G a Roma. Oggi nella capitale è stato acceso il primo segnale delle future reti di quinta generazione. Una demo di realtà virtuale alla Biblioteca Fabrizio Giovenale, nel municipio IV. Roma Capitale, Fastweb ed Ericsson hanno mostrato il funzionamento di alcune applicazioni legate alla realtà virtuale. Gli organizzatori hanno trasmesso un video in alta qualità e attraverso speciali visori ...

Duma di stato propone Ministero della realtà virtuale - : "Non bisogna perdere questa possibilità e tenersi a distanza dallo sviluppo di tecnologie capaci di fare una rivoluzione nella scienza e nella società" ha spiegato. Secondo lui, possono essere ...