La probabilità che la stazione spaziale cinese Tiangong-1 cada sull' Italia è di 1 su

Glaucoma - il ladro che ruba la vista : ecco i fattori di rischio che aumentano la probabilità di sviluppare la malattia : Il Glaucoma è una patologia che viene anche soprannominata “ladro silente” della vista, in quanto la progressiva riduzione del campo visivo avviene in maniera graduale e subdola: “Ad oggi non e’ possibile guarire dal Glaucoma, ma con una diagnosi tempestiva si puo’ tenere sotto controllo e rallentare la sua evoluzione. Il Glaucoma e’ la seconda causa di cecita’ nei Paesi industrializzati e in un caso su ...