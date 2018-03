La Lega rompe la coalizione | vuole governare con M5S L' ira di Berlusconi

8 marzo - Miriana Trevisan : “Serve rete di protezione Legale per rompere muro di omertà” : rompere il muro dell’omertà. “È per questo che sono scesa in piazza oggi”, spiega Miriana Trevisan al corteo di Non Una di Meno a Roma. “L’omertà che ha avvolto la mia denuncia, ad esempio. È necessario creare una rete di protezione legale in Italia per chi ha il coraggio di denunciare”. L'articolo 8 marzo, Miriana Trevisan: “Serve rete di protezione legale per rompere muro di omertà” proviene da ...