it.sputniknews

: RT @sputnik_italia: La flotta #USA nel #Mediterraneo assume la predisposizione d’attacco - di_dioniso : RT @sputnik_italia: La flotta #USA nel #Mediterraneo assume la predisposizione d’attacco - Publio_Marone : RT @sputnik_italia: La flotta #USA nel #Mediterraneo assume la predisposizione d’attacco - market_girl_emo : RT @sputnik_italia: La flotta #USA nel #Mediterraneo assume la predisposizione d’attacco -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Per quanto riguarda la Russia, ne scrivo perché sembra essere rimasto l'unico paese che offre un barlume di speranza come contrappeso e ostacolo al mondo unipolare che gli Stati Uniti vogliono per il ...