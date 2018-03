La doppia prèmiere di Station 19 sul modello di Grey’s Anatomy | buone le premesse ma deve

optimaitalia

(Di venerdì 23 marzo 2018) Triangoli, tanta intraprendenza e canzoni pop orecchiabili: ladi19 parte col piede giusto, ma ciò che manca è chiaro come il sole. I personaggi sono appena abbozzati e poco sviluppati - almeno alla luce di quanto si vede in questi primi due episodi, trasmessi in accoppiata con Grey's, con Meredith e Miranda che appaiono brevemente in una sorta di crossover. Molte situazioni sembrano proprio modellate sul medical drama, ad iniziare dalla voce fuori campo di Andy Herrera che introduce e chiude l'episodio - come Meredith in Grey's.Il pilot è costruito a tavolino: i pompieri di19 sono in azione fin dalla prima scena, dove primeggia la protagonista Andy e suo padre, a capo della caserma. Fin da subito emerge lo spirito di squadra: il gruppo è unito, si supporta a vicenda, scherza tra loro e soprattutto non vi è competizione. La mancanza ...