La Confessione | Rocco Siffredi | “I suicidi delle pornoattrici? Colpa dei social Il porno

(Di venerdì 23 marzo 2018)è preoccupato dell’epidemiatra le giovani attrici hard. Nello studio de La, a Peter Gomez, venerdì 23 marzo su Nove alle 23, ilstar racconta l’impatto di internet sui set a luci rosse. “Cinque giovani attrici si sono uccise negli ultimi mesi, che succede?”, chiede il giornalista. “Semplice,dei. Sono terrorizzato: le ragazze arrivano sul set in diretta live su Snapchat, e quando finiscono tornano online, all’istante, per i commenti dei fan. Con complimenti e e critiche. Non staccare mai porta a cortocircuiti terribili”. A novembre 2017, Shyla Stylez, attrice hard canadese, si è tolta la vita a 35 anni. Un mese dopo August Ames, 23 anni, s’impicca in casa. Yuri Luv, 31 anni, ha scelto un mix letale di droghe e farmaci. Olivia Nova, 20 anni, avrebbe ingerito una dose letale di sonniferi a pochi mesi dal debutto nel mondo del. ...