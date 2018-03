La campagna primaverile di H&M con Winona Ryder ed Elizabeth Olsen

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Con la primavera è arrivata non solo una nuova stagione, ma anche un guardaroba tutto da rinnovare e nuovi viaggi da programmare. Una vera e propria rinascita, che H&M ha voluto celebrare nella sua nuova collezione per la primavera 2018, tra capi d’abbigliamento divertenti e femminili, con forme voluminose e stampe floreali. Una linea che valorizza le donne moderne, cosmopolite e sicure di sé, che con la nuova stagione risplendono ancora di più di luce propria. Per il lancio della collezione, il brand ha dato vita a unafashion del tutto speciale, con un video che vede protagoniste un eterogeneo cast di donne forti e indipendenti, daedalle modelle Andreea Diaconu, Anna Ewers, Imaan Hammam e Naomi Shimada, e la cantante e cantautrice Andrea Valle. LEGGI ANCHEH&M Global Change Awards, i vincitori Il video ci porta nella frizzante città ...