Kate Middleton in maternità Ultimo impegno pubblico prima del parto

Kate Middleton va in maternità. Ultimo impegno prima del parto : Mancano ormai poche settimane alla nascita del terzo figlio di Kate Middleton e William d’Inghilterra e per la duchessa è arrivato il momento di fermarsi con gli impegni ufficiali. Come accaduto anche per il primogenito George, 4 anni, e per la sorellina Charlotte, 2, a circa un mese dal parto per Kate è tempo di pausa maternità, come annunciato da Kensington Palace. L’ultima uscita pubblica con il pancione, questa mattina, un evento ...

Kate Middleton - (quasi) mamma a un incontro sul benessere dei bambini : C’è chi aveva scommesso che il Commonwealth Day della scorsa settimana sarebbe stato il suo ultimo evento pubblico prima del lieto evento. Ma Kate Middleton, 36 anni, c’è e non ha ancora intenzione di dire «stop». LEGGI ANCHEGlossario da royal wedding In un abito verde già primaverile e cappottino coordinato, la duchessa di Cambridge all’ottavo mese inoltrato della terza gravidanza ha fatto visita alla Royal Society of ...

WILLIAM E Kate MIDDLETON/ Toto-nomi per il figlio : se è una bambina potrebbe chiamarsi... : WILLIAM e KATE MIDDLETON, Toto-nomi per il figlio: se è una bambina si potrebbe chiamare Alice, Mary o Victoria mentre se sarà un maschio possibili i nomi Albert e Arthur.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:03:00 GMT)

Kate Middleton : come potrebbe chiamarsi il figlio in arrivo? : potrebbe chiamarsi Alice la terzogenita di Kate Middleton e del Principe William . I bookmaker, come spiega Metro , sono già al lavoro e hanno reso note le quote che riguardano soprattutto nomi ...

Kate Middleton in verde per San Patrizio/ Il look della Duchessa : in forma smagliante nonostante il pancione : Kate Middleton in verde per San Patrizio, il look della Duchessa: in forma smagliante nonostante il pancione, ecco cosa è successo durante la parata insieme a William.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:59:00 GMT)

Da Diana a Kate Middleton - quando il futuro è predetto da una maga : «Incontrerete un uomo importante che si innamorerà perdutamente di voi. Vive a Londra, città dove vi trasferirete, e il suo nome è William». 1995, Kate Middleton sta entrando nell’adolescenza, è graziosa e spigliata. Sul palcoscenico della St Andrew’s School è tra i protagonisti di una recita, una cosa semplice, mica Marlowe o Shakespeare. A un certo punto il suo personaggio incontra una zingara che si offre di leggerle la mano. ...

È veramente questo il cibo preferito da Kate Middleton e dal Principe William? : La vita da membro della famiglia reale richiede la presenza a eventi di gala e cene eleganti in cui ti vengono serviti piatti come la suprême di fagiano del Sandringham Estate cotta al vapore con tartufi, radici tritate, bietola al gratin e patate dolci brasate (sì, è un piatto vero di una cena di Stato a Buckingham Palace). Ma come si comportano – e mangiano – i principi e le Principesse quando non hanno bisogno di corona e abito ...

Meghan Markle : c’è una grossa differenza nella benedizione della regina Elisabetta - rispetto a quella per Kate Middleton : Il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle sarà il prossimo 19 maggio nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor e, anche se i preparativi sono già in corso, mancava il sì ufficiale della regina Elisabetta. [arc id=”c0b69a5a-cdf5-4ccc-8d96-5621eae231a7″] Sua Maestà deve approvare i matrimoni di chi “è in linea di successione alla Corona, fino al sesto posto“, riportano i giornali britannici. Oggi la ...

L’abito del fidanzamento di Kate Middleton diventa multicolor : Sono passati quasi otto anni da quando Kate Middleton indossò l’ormai celeberrimo vestito blu di jersey in seta di Issa London per annunciare il suo fidanzamento reale con il principe William. Eppure, l’abito ha continuato a riecheggiare negli anni come uno dei look più iconici, eleganti e moderni della Duchessa di Cambridge. Quindi le fashioniste che seguono da sempre le scelte di Kate in fatto di stile non potranno che gioire ...

Che cos’hanno in comune Kate Middleton e Meghan Markle? : L’arrivo di Meghan Markle nella famiglia reale, nonostante ancora non sia ufficiale, ha decisamente portato una ventata d’aria fresca a Buckingham Palace. A partire dalle foto ufficiali del fidanzamento con Harry, in cui si mostra al fianco del Principe in maniera spontanea, e indossa un abito sensuale e raffinato. Un carattere un po’ più ribelle (cosa in sé non difficile, in effetti) rispetto alla composta Kate Middleton, ...

“Che sorrisetto ipocrita”. Meghan Markle ci è cascata ancora. Prima uscita pubblica con la Regina per la fidanzata di Harry e c’era anche Kate Middleton. Gli occhi tutti puntati su di loro e ovviamente tutti hanno visto : “Il diavolo e l’acqua santa…” : Ormai la data delle nozze si appresta e gli eventi pubblici cui Meghan Markle partecipa sono sempre più frequenti. Il tiro si fa sempre più alto e Prima o poi doveva accadere: la fidanzata di Harry ha partecipato alla sua Prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta. Tutta la famiglia reale, riunita al gran completo, si è riunita per la commemorazione del Commonwealth’s Day presso l’abbazia di Westminster. ovviamente i ...

Kate Middleton mamma reale : le 5 regole del protocollo per la nascita del royal baby : L’arrivo di un bimbo è sempre una gioia immensa per la famiglia che si prepara ad accoglierlo con tutte le accortezze del caso. Ma l’attenzione per il lieto evento raggiunge picchi elevatissimi quando il piccolo...

Le dita di Kate Middleton sono tutte della stessa lunghezza. E questo particolare ha un significato preciso : Perché le dita di Kate Middleton sono tutte della stessa lunghezza? Dipende tutto dagli ormoni della gravidanza e, secondo gli esperti, il fatto dimostra che si tratta di una persona particolarmente empatica, creativa e sensibile.L'analisi delle dita della mano è stata effettuata anche per gli alti membri della famiglia reale: il principe Filippo sarebbe pignolo; la regina Elisabetta sarebbe un tipo multi-tasking ed avrebbe una ...

Kate Middleton : le regole che dovrà seguire per il parto : Kate Middleton si accinge a diventare mamma per la terza volta. Mancano poche settimane al parto del suo terzogenito. Ma ci sono delle prescrizioni cui dovrà attenersi la duchessa di Cambridge? L'...