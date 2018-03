Karate | due piccoli agnonesi promossi alle fasi nazionali di Osimo

Karate - Europei giovanili 2018 : Italia da impazzire! Quattro ori - due argenti e due bronzi! Azzurri da sballo nel kata : Italia da impazzire nella prima giornata degli Europei giovanili 2018 di Karate, in programma a Sochi, in Russia, tra venerdì 2 e domenica 4 febbraio. Il bilancio odierno è di 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi nella giornata dedicata ai Cadetti nel kumite e a tutte le categorie del kata. Ed è proprio in quest’ultima specialità che gli Azzurri hanno fatto la voce grossa, portando a casa un bottino sostanzioso di medaglie e dimostrandosi una volta ...