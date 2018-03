J-ax | Fedez papà? Proverà euforia e terrore | gli darò consigli L' erba? Ho smesso

huffingtonpost

: Sono solo un bambino che chiamerai papà ?? - Fedez : Sono solo un bambino che chiamerai papà ?? - XFactor_Italia : Diamo il benvenuto a Leone, il royal baby di #XF12! ?? Congratulazioni a mamma @ChiaraFerragni e papà @Fedez da part… - RadioItalia : A Los Angeles, con tre settimane d'anticipo, è nato Leone! -

(Di venerdì 23 marzo 2018) "? Gliene darò di sicuro, so quanto diventare padre possa farti cambiare la prospettiva sul mondo. Fare il papà significa stare sospesi traed, io personalmente ho provato spesso paura con mio figlio". Sulle pagine di IoDonna, J-ax dedica un pensiero al collega, da poco diventato genitore del piccolo Leone. Il rapper, intervistato dal settimanale ha parlato della sua carriera, di come sia cambiato col tempo e della paternità. Si legge su Io Donna:"Di mio figlio ricordo il primo starnuto, la prima febbre, la prima volta che gli è andato di traverso qualcosa. Quelli sono momenti in cui a un genitore cadono i capelli. Io non li ho, i capelli, ma insomma, mi si staccano i tatuaggi! Una volta maggiorenne potrà fare tutto quello che gli pare.J-ax è adesso impegnato con il programma The Voice, dove nuovamente partecipa ...