blogo

: J-Ax e la rinascita dopo il periodo di crisi tra droghe e stupefacenti - gossipblogit : J-Ax e la rinascita dopo il periodo di crisi tra droghe e stupefacenti - _beingaunicorn_ : RT @CagliariCalcio: A tutto @l_castan ?? Il momento dei rossoblù, il suo rapporto con la città, la rinascita dopo il cavernoma. Parla Leo,… - RovisMattia : Ma non doveva essere la rinascita dell’Italia calcistica dopo il fallimento?! 9/11 di stasera sono stati eliminati dalla Svezia mesi fa -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Da ieri di nuovo sulla poltrona rotante di The Voice of Italy, talent show tornato su Rai 2due anni d'assenza, J-Ax è tornato dalle pagine di IoDonna sulle proprie dipendenze del passato, trae sostanze. Cocaina in testa. Il momento più complicato nel 2006, quando i 'suoi' Articolo 31 si sciolsero, lasciandolo in un limbo artistico. prosegui la letturaJ-Ax e lailditrapubblicato su Gossipblog.it 23 marzo 2018 14:43.