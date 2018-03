Italia-Argentina | non c' è Messi | ma Chiesa a sorpresa dal 1° minuto

Argentina- Italia 0-0 LIVE - gli Azzurri per rinascere : tutti con la maglia di Astori : 1/14 LaPresse ...

Diretta/ Italia -Argentina (risultato live 0-0) streaming video Rai 1 : Parolo di testa non trova la porta : Diretta Italia Argentina info streaming video e tv su Rai Uno: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della prestigiosa amichevole di stasera a Manchester(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:44:00 GMT)

Argentina- Italia LIVE - gli Azzurri per rinascere : tutti con la maglia di Astori : 1/14 LaPresse ...

Argentina- Italia : 0-0 La diretta C'è Jorginho - Chiesa dal 1' : Di Biagio da spazio al 4-3-3: lì davanti la novità Chiesa con Immobile e Insigne. A centrocampo, nonostante le indiscrezioni circolate nel pomeriggio, giocherà Jorginho con Verratti e Parolo. In ...

DIRETTA/ Italia Argentina - risultato live 0-0 - streaming video Rai 1 : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Italia Argentina info streaming video e Rai Uno: probabili formazioni , quote, orario e risultato live della prestigiosa amichevole di stasera.

Argentina- Italia LIVE - gli Azzurri per rinascere : tutti con la maglia di Astori : 1/14 LaPresse ...

LIVE Italia -Argentina - amichevole in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali della sfida di Manchester : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina : il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla panchina della nazionale maggiore di calcio dell' ...

DIRETTA/ Italia Argentina (risultato live 0-0) streaming video Rai 1 : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Italia Argentina info streaming video e tv su Rai Uno: probabili formazioni , quote, orario e risultato live della prestigiosa amichevole di stasera a Manchester(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:25:00 GMT)

Argentina : Messi va in panchina contro l' Italia : Affaticamento muscolare agli adduttori per il fuoriclasse del Barcellona. Al suo posto dal 1' c'è Lo Celso

LIVE Italia -Argentina - amichevole in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali della sfida di Manchester : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina : il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla panchina della nazionale maggiore di calcio dell’Italia con l’ amichevole contro l’Argentina che si disputerà a Manchester questa sera alle 20.45 ora italiana all’Etihad Stadium, casa del City. Questa sarà la prima di due amichevoli prima della ripresa del campionato: la seconda si giocherà contro ...

Argentina-Italia - le formazioni ufficiali : Argentina-Italia, le formazioni ufficiali. Inizia un nuovo ciclo per gli azzurri. Brucia ancora la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia che prenderanno il via tra pochi mesi, clamorosa debacle nel doppio spareggio contro la Svezia. Si è deciso di puntare su Gigi Di Biagio che si giocherà le possibilità di conferma proprio contro l’Albiceleste e nella prossima amichevole contro l’Inghilterra, impossibile al momento azzardare una ...