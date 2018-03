Italia-Argentina 0-2 La prima di Luigi Di Biagio da ct della Nazionale è un flop

Pagelle Italia-Argentina 0-2 : Jorginho non brilla - Insigne spreca - Chiesa ha carisma da vendere : Ma non riesce ad incidere nell'economia della partita. Immobile 5 Prova a mettere in difficoltà la difesa con i suoi scatti ma fatica ad incidere. Quando si libera al tiro, il suo sinistro trova l'...

Calcio - amichevole : Argentina-Italia 2-0. Banega e Lanzini puniscono gli azzurri - male la prima di Di Biagio : A Manchester l’Italia non rialza la testa dopo la delusione Mondiale e viene battuta per 2-0 dall’Argentina in un incontro amichevole: a punire gli azzurri, nella seconda metà della ripresa, sono stati Banega, appena entrato in campo, e Lanzini, su assist di Higuain. Una sola occasione nitida per gli italiani, sprecata da Insigne. Nel primo tempo ritmi blandi, la prima vera occasione è di Otamendi, al 17′, che di testa impegna ...

Calcio - amichevole Italia-Argentina 2-0 : 22.52 L'Italia di Di Biagio comincia l'avventura perdendo 2-0 con l'Argentina. Partita a ritmi non altissimi, azzurri ordinati,ma sterili, argentini più pericolosi con Otamendi e Tagliafico:Buffon c'è. A fine primo tempo Higuain sfiora il vantaggio.A inizio ripresa è Insigne che manca il gol da due passi. Al 58'Chiesa serve Insigne,ma Caballero salva, è un'altra Italia, ma al 75' Lo Celso lancia Banega che insacca. Al 79' Pellegrini ci ...

Argentina-Italia 2-0 : Banega e Lanzini rovinano la prima di Di Biagio : MANCHESTER , Inghilterra, - Comincia male, Gigi Di Biagio . L'Italia perde 2-0 a Manchester con l' Argentina e gioca bene soltanto per 20 minuti nella ripresa. Permangono i grossi problemi offensivi ...

Triste Italia - l'Argentina vince passeggiando : Di Biagio 'clona' Ventura e saluta già la panchina azzurra : Nazionale Italiana ancora ben lontana dal compiere una rivoluzione che si discosti davvero dal clamoroso flop contro la Svezia: Di Biagio agli sgoccioli Chi si aspettava una rivoluzione nella ...

Nazionale. L'Argentina colpisce nel finale. Italia ko 2-0 a Manchester : L'albiceleste passa al 75' con Banega e all'85' con Lancini. Brutto il primo tempo, nella ripresa gli azzurri meritavano di più. Di biagio è ripartito col 4-3-3. Martedì il test con l'Inghilterra

Nazionali Amichevole - Argentina-Italia : 2-0 Risultato Finale : CRONACA LIVE: 1 Iniziata la partita 3 Argentina in avanti con Di Maria che tenta il tiro dalla lunga distanza ma Buffon è attento 5 Albiceleste in possesso del pallone 10 Di Biagio invita i tre ...

Argentina-Italia 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : Argentina-Italia 2-0, le pagelle di CalcioWeb – Primi minuti equilibrati, le due squadre non rischiano e si studiano. La partita entra nel vivo nei minuti finali del primo tempo, doppia occasione per l’Argentina, la prima con Di Maria poi con Higuain ma il risultato non si sblocca, finisce 0-0 il primo tempo. Nella ripresa grande occasione per l’Italia, disattenzione da parte dell’Argentina, l’attaccante del Napoli, ...

Argentina-Italia 2-0 - Di Biagio inizia con un ko : ritmi bassi e poche occasioni - l’esordio non convince [FOTO] : 1/28 LaPresse ...

Italia-Argentina 0-2. La prima di Luigi Di Biagio come ct della Nazionale è un flop : Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i Mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini, rispettivamente al 30' e al 40' del secondo tempo.

DIRETTA/ Italia-Argentina (risultato finale 0-2) streaming video Rai 1 : Lanzini affonda gli azzurri! : DIRETTA Italia Argentina info streaming video e tv su Rai Uno: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della prestigiosa amichevole di stasera a Manchester(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:32:00 GMT)

Argentina-Italia 2-0 - Di Biagio inizia con un ko : ritmi bassi e poche occasioni - l’esordio non convince [FOTO] : 1/28 LaPresse ...

Pagelle Italia-Argentina 0-2 : Jorginho non brilla - Insigne spreca - Chiesa ha carisma da vendere : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Argentina Inizia con una sconfitta la nuova era dell’Italia dopo la delusione per l’eliminazione dai Mondiali 2018 in Russia. Gli azzurri reggono nel primo tempo, sfiorano il vantaggio nella ripresa, ma poi sprofondano sotto i colpi di un’Argentina cinica e dotata di qualità e talento superiori rispetto all’Italia attuale. All’Etihad di Manchester, i ragazzi guidati ...

Diretta/ Italia-Argentina (risultato live 0-1) streaming video Rai 1 : Banega porta in vantaggio l'Albiceleste : Diretta Italia Argentina info streaming video e tv su Rai Uno: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della prestigiosa amichevole di stasera a Manchester(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:14:00 GMT)