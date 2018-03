Italia - Allarme del Family Day | ' Nuova ondata di attivismo ideologico'

Gentiloni - no allarme Italia sui mercati : ANSA, - BRUXELLES, 23 MAR - "Non vedo un allarme Italia per la stabilità dei mercati o lo spread. Vedo la consapevolezza che la convergenza nella zona euro e il lavoro fatto dai governi Italiani in ...

"A Pasqua stazione spaziale cinese può cadere sull'Italia". L'allarme della Protezione Civile : Il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell'atmosfera "potrebbe interessare il territorio nazionale" e l'eventuale caduta di frammenti potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, "tra il 28 marzo e il 4 aprile" e riguardare "le Regioni a sud dell'Emilia-Romagna". A dare L'allarme è una circolare della Protezione Civile inviata a tutti i ministeri e alle Regioni potenzialmente coinvolte, dal Lazio alla Sardegna."La ...

Nord Italia - uditi forti boati : sui social scatta la paura - Eurofighter inseguono aereo francese per allarme dirottamento : Attimi di paura nella Bergamasca: diverse persone hanno udito due forti boati, affidando la loro testimonianza ai social. L'eco è stata avvertita distintamente anche nel Milanese, nel Bresciano e in ...

Sanità : dalla Bce allarme invecchiamento - Italia ai primi posti per dipendenza dagli anziani : L’Italia rientra tra i Paesi della zona euro con i più alti indici di dipendenza dagli anziani. E’ quanto emerge dal nuovo Bollettino della Bce. “Anche se l’invecchiamento della popolazione interesserà tutti i Paesi dell’area dell’euro, la portata di tale sfida demografica varierà considerevolmente da Paese a Paese. I Paesi con i più alti indici di dipendenza degli anziani sono, al momento, Germania, Grecia, ...

BTP Italiani e azioni : Blackrock lancia l'allarme : Nonostante, almeno apparentemente, la borsa di Milano e i titoli di Stato italiani non abbiano risentito particolarmente dell'incerto risultato delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, la situazione potrebbe, ben presto, cambiare e non in meglio. Questo perché ad essere preoccupati comincerebbero ad esserlo i grandi investitori istituzionali. Come fa notare anche il Sole24ore nella sua edizione online, il primo a lanciare l'allarme per la ...

Lega e M5S - patto vicino : ticket Bongiorno-Fraccaro. L'allarme di Forza Italia : Segnali di accelerazione di un accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Spartizione delle Camere 'nel rispetto del voto degli Italiani' anche in riferimento alle aree territoriali visto che, ...

Allarme cozze contaminate in Italia : cozze vive contaminate da Escherichia Coli. Il Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare, ha lanciato l'Allarme nazionale per le la possibile presenza del pericoloso ...

