Isola dei Famosi | “Raptus sessuale nella notte” Isola dei Famosi choc Il naufrago non

(Di venerdì 23 marzo 2018)dei. È successonotte e tutti sono rimasti basiti. Una roba assurda che sta facendo molto discutere. Ma di che stiamo parlando? Beh, diciamo che l’arrivo in Honduras della Marini ha creato un certo scompiglio. E non solo per Francesca Cipriani – con la quale si aspetta a giorni un confronto-scontro – ma anche per gli altri naufraghi. Per chi non conoscesse i trascorsi tra Francesca Cipriani e Valeria Marini, ricordiamo che il loro “problema” è un uomo in comune. Si tratta dell’imprenditore palermitano Giovanni Cottone con il quale Valeria Marini aveva avuto una relazione conclusasi con il matrimonio. Siccome però l’uomo risultava già sposato, il matrimonio si rivelò nullo. Per la Marini quella storia fu atroce e soffrì parecchio. Poi intervenne la Cipriani che iniziò una relazione con Cottone, una relazione che durò fin quando lui non fu costretto a scontare gli ...