Isola Dei Famosi | Paola Di Benedetto al letto con due uomini | ecco chi sono

Blastingnews

: Raga, domanda: io non seguo l'Isola dei Famosi. Non mi piace e non lo trovo un reality interessante. MA, è una mia… - AlicelikeAudrey : Raga, domanda: io non seguo l'Isola dei Famosi. Non mi piace e non lo trovo un reality interessante. MA, è una mia… - THEVOICE_ITALY : Con quale altro coach @MissScabbia andrebbe su un'isola deserta??? Quali prodotti per capelli usa @rengaofficial??? Q… - Striscia : #Cannagate: la verità è sempre stata chiara! Entra in campo @CriMilitello con prove schiaccianti. Qui il servizio… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Dopo l'eliminazione e l'arrivo in Italia diDiVIDEO, molti giornalisti e pubblico del web hanno iniziato a commentare la fantomatica storia d'amore con #Francesco Monte. La ragazza aveva preso parte del cast da single, ma a capodanno aveva promesso all'ex fidanzato Matteo Gentili che sarebbe ritornata per costruire una famiglia insieme. Cosa ne pensera' Monte? L'ex tronista die Donne, dopo aver sofferto per la separazione da Cecilia Rodriguez, ha ritrovato la pace e la serenita' in Honduras grazie all'aiuto di madre natura e non da' conto al gossip. VIDEO Ma cosa sta succedendo ultimamente nella loro vita? Sembrerebbe ci fosse un terzo incomodo, scopriamo insieme chi è! Una strana situazioneDie Francesco Monte hanno continuato a frequentare Filippo Nardi anche in Italia! Ospiti al talk mattiniero di Federica Panicucci, l'ex naufraga e l'ex ...