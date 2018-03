Isola dei Famosi | 23 marzo 2018 | Daily | Diretta

“Un dolore grande”. Il dramma di Francesco Monte. L’ex tronista ha deciso di parlare apertamente di quel che gli è capitato prima dell’Isola dei Famosi. Una storia tragica che forse non tutti conoscono. E non ha nulla a che fare con Chechu : Ha accettato di andare ospite al Maurizio Costanzo show perché gli avevano detto che nessuno avrebbe parlato del canna-gate. E così è stato. Ospite del leggendario salotto di Costanzo c’era anche Eva Henger con la quale Francesco Monte si è scattato un selfie, selfie che ha fatto scatenare le chiacchiere. Inutilmente. Perché quel selfie era stato richiesto ai due ex naufraghi da Pio e Amedeo per la loro trasmissione Emigratis. Pio e Amedeo, ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Valeria Marini e Francesca Cipriani : pace siglata? (video) : L'Isola è fonte di scontri, ma è anche il posto in cui c'è sempre occasione per sotterrare l'ascia di guerra. Ne sanno qualcosa Valeria Marini e Francesca Cipriani, memori dello scontro avvenuto qualche puntata fa nello studio del reality show di Canale 5.Le due showgirl avevano partecipato insieme ad una puntata di Casa Signorini qualche tempo fa, ma pare che la Marini avrebbe rifiutato di stare in trasmissione vista la presenza della ...

“Nel seno! Lo nasconde lì”. Disastro Francesca Cipriani (e Isola dei Famosi - di nuovo nei guai). La ex Pupa si rotola nella sabbia ma basta una sola inquadratura a sputtanare tutto : il bikini si scosta e… Sbam! Tutto alla luce del sole : L’Isola dei Famosi ogni settimana perde ‘pezzi’ ma, per ora, non Francesca Cipriani che, non ce ne vogliano gli altri naufraghi, è probabilmente la vip che dà più soddisfazioni in Honduras, laddove per ‘soddisfazioni’ si intendono risate e sano trash, si badi bene. Non sarà stata una casualità che tra tanti personaggi Famosi (sicuramente più di lei e dei concorrenti rimasti in gioco) la scelta sia ricaduta ...

Isola dei Famosi - Simone durante la notte : "Valeria ti voglio - ti voglio" : Valeria Marini è arrivata all' Isola dei Famosi con un obiettivo: far 'risvegliare' gli impulsi sessuali dei naufraghi ormai abbandonati al loro stanco destino. E se inizialmente il suo compito ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto : "Francesco Monte? Nessuna convivenza" : Paola Di Benedetto, ospite di Ultime dall’Isola, la rubrica condotta da Emanuela Gentilin su Mediaset Extra, ha rivelato che, in questi giorni, ha deciso di lasciare definitivamente la sua città natale, Vicenza, per trasferirsi definitivamente a Milano. Al momento, però, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin non ha alcuna intenzione di affrontare una convivenza con Francesco Monte, con cui, però, sta gettando le basi per una conoscenza più ...

Isola dei Famosi - “Ha rovinato la mia salute”. Isola - la bomba. Non bastavano le mille polemiche di questa edizione - ora - a sparare a zero sul reality rivelando segreti pericolosi - è proprio lei. Alessia Marcuzzi sta per cedere : L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è una delle edizioni più chiacchierate e criticate. Tutto – diciamolo – è iniziato con l’accusa mossa da Eva Henger a Francesco Monte. La ex star del porno ha accusato l’ex tronista di aver consumato marijuana quando il reality non era ancora ufficialmente iniziato e tutti i futuri naufraghi erano nella villa. Monte ha sempre negato ma il caos, ormai, era totale. In tutti i programmi televisivi si è sempre ...

Valeria Marini e quei massaggi di Jonathan Kashanian : l'Isola dei Famosi scotta! : Valeria Marini ha già conquistato l'Isola dei Famosi, a pochi giorni dal suo , prosperoso, sbarco in diretta , GUARDA , . Il fatto è che in Honduras il sole scotta. E lei ha bisogno di un aiuto per ...

Isola dei Famosi - “Raptus sessuale nella notte”. Isola dei Famosi choc. Il naufrago non ce la fa più ed “esplode”. Mentre tutti dormono e c’è il silenzio più assoluto - lui assalta “lei” senza minimamente pensare alle conseguenze del suo gesto. Roba vietata ai minori (no comment) : Isola dei Famosi choc. È successo nella notte e tutti sono rimasti basiti. Una Roba assurda che sta facendo molto discutere. Ma di che stiamo parlando? Beh, diciamo che l’arrivo in Honduras della Marini ha creato un certo scompiglio. E non solo per Francesca Cipriani – con la quale si aspetta a giorni un confronto-scontro – ma anche per gli altri naufraghi. Per chi non conoscesse i trascorsi tra Francesca Cipriani e Valeria Marini, ricordiamo ...

Isola dei Famosi | Puntata 23 marzo 2018 | Daily | Diretta live e anticipazioni : L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condottoda Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.prosegui la letturaIsola dei Famosi | Puntata 23 marzo 2018 | Daily | Diretta live e anticipazioni pubblicato su Gossipblog.it 23 marzo 2018 09:30.

Isola dei famosi - devastante attacco di Dayane Mello al reality e alla Marcuzzi : 'Programma ridicolo - mi ha rovinato la vita' : C'è chi, dell' Isola dei famosi , ha un pessimo ricordo. Per esempio l'ex naufraga Dayane Mello , che parlando del reality ha commentato sui social: ' Programma più ridicolo al mondo . Incredibile come la gente si diverta giocando con la debolezza delle persone. Poveri quelli che sono su un' Isola da mesi senza energia, senza niente da mangiare e tutti qui fuori facendo ...

Isola dei Famosi : Paola Di Benedetto al letto con due uomini - ecco chi sono Video : Dopo l'eliminazione e l'arrivo in Italia di Paola Di Benedetto [Video], molti giornalisti e pubblico del web hanno iniziato a commentare la fantomatica storia d'amore con #Francesco Monte. La ragazza aveva preso parte del cast da single, ma a capodanno aveva promesso all'ex fidanzato Matteo Gentili che sarebbe ritornata per costruire una famiglia insieme. Cosa ne pensera' Monte? L'ex tronista di uomini e Donne, dopo aver sofferto per la ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Elena Morali e Rosa Perrotta al veleno : "Presi dalla voglia di vincere..." : ISOLA dei FAMOSI 2018: taglio e cucito per Elena Morali e Rosa Perrotta che continuano a parlare male degli altri naufraghi. Nel mirino Alessia Mancini, Nino formicola e Bianca Atzei.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 07:00:00 GMT)

SIMONE BARBATO E VALERIA MARINI - Isola dei FAMOSI 2018/ La bionda : “Secondo me recita un po’” : SIMONE BARBATO e VALERIA MARINI vicini all'ISOLA dei FAMOSI 2018: il naufrago dichiara il suo interesse alla showgirl, in Honduras, nasce una nuova ed improbabile coppia?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:50:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 - LITE SIMONE BARBATO-FRANCO TERLIZZI/ Elena Morali e Rosa Perrotta spettegolano : ISOLA dei FAMOSI 2018, alta tensione tra SIMONE Barbato e Franco TERLIZZI dopo l'ultima puntata live: i due si scambiano parole durissime minacciando schiaffi e pugni.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:42:00 GMT)