Inviare e ricevere soldi con Google Assistant | da oggi si può | ma negli USA

(Di venerdì 23 marzo 2018) Da questo momento consarà anche possibileedpiccole somme di denaro semplicemente impartendo il comando con la propria voce, e rivolgendosi direttamente all'assistente virtuale di Big G. La novità, almeno per il momento, si rivolge al solo mercato americano: prima di arrivare qui da noi potrebbe passarne di acqua sotto ai ponti, anche se la speranza, come spesso in molti casi, resta l'ultima a morire.Vi è mai capitato di raccogliereper un regalo di compleanno, organizzare cene ed eventi, e trovarvi nelle condizioni di anticipare o di dovere dei contanti ad amici e parenti? Se abitasteStati Uniti verrebbe in vostro soccorso proprio, che, avvalendosi del sistema di pagamento mobilePay (che non ha ancora messo piede in Italia, come invece accaduto ieri con Samsung Pay), recepirà il vostro comando vocale, ...