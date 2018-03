Inter | il riscatto di Cancelo arriva ad una condizione

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Contro l'Inter per il riscatto. Spalletti top in Europa» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , è pronto per la sfida contro l'Inter e si fida di Quagliarella e compagni: 'Il riscatto va cercato nelle prestazioni. l'Inter è una squadra ...

Inter - colpo in difesa a costo zero ed un riscatto praticamente certo Video : Stefan De Vrij è ormai vicinissimo all'#Inter ed a meno di clamorosi cambi di scena, vestira' la maglia nerazzurra a partire dalla prossima estate. Si tratta di un grosso colpo per la societa' milanese, considerato che il 26enne difensore centrale olandese andra' via dalla Lazio a giugno, alla naturale scadenza del suo contratto, e la societa' capitolina non guadagnera' nulla dalla sua cessione. Le parti si sono gia' accordate, mancano gli ...

Inter : Ramires non sarebbe servito - riscatto per Brozovic e Gagliardini : Eppure, proprio contro una delle squadre più organizzate al mondo, entrambi sono riusciti a sfoderare una prestazione all'altezza del grande palcoscenico di San Siro. Una rondine non fa primavera e ...

Inter-Napoli da riscatto. Per Icardi e Hamsik può contare fino a 100 : Se Sarri vuole provare, arrivi settimo e giochi un altro sport. A noi piacerebbe giocare tre-quattro volte a settimana'. Fu il momento più ravvicinato di una sfida, anche dialettica. Così cinque mesi ...

Serie A - riscatto Napoli a San Siro? La vittoria con l'Inter vale 2 - 00 : TORINO - Quest'anno il Napoli ci ha abituati a dare tutto fuori casa. I partenopei, infatti, non hanno ancora perso lontano dal San Paolo e domani si giocano tutto nel posticipo serale contro l'Inter. ...

Napoli - operazione riscatto : e ora c'è l'Inter. Così la squadra di Sarri arriva a San Siro : Uno stile di gioco che - per ammissione dello stesso Maurizio Sarri - sta segnando un'epoca, un campionato straordinario che ha portato il Napoli a quota 69 punti dopo 27 partite giocate e una lotta ...

Kondogbia : 'Inter - che caos! Valencia - io pagherei i 25 milioni per il riscatto' : Valencia , Spagna, - Da tanti anni il Valencia cercava un centrocampista così. Dai tempi di Albelda, dicono i media spagnoli, innamorati di Geoffrey Kondogbia , tutt'altro giocatore rispetto a quello ...

Calciomercato Inter - Joao Mario a Londra per visite con West Ham : riscatto fissato a 30 milioni : La cifra, inizialmente ritenuta ancora da concordare, è stata svelata dai colleghi inglesi di Sky Sport e dovrebbe consistere in 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro). Un importo che ...

Inter, Joao Mario piace al West Ham: si tratta per il prestito con riscatto Inter, Joao Mario piace AL West HAM – Joao Mario è uno dei giocatori che ha molto deluso dal suo arrivo in Italia. Il centorcampista portoghese, arrivato all'Inter nell'estate 2016, non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi ...

Sturridge all'Inter / Calciomercato news : i Reds vogliono l'obbligo di riscatto - si tratta : Sturridge all'Inter Calciomercato news: i Reds vogliono l'obbligo di riscatto, si tratta. La compagine nerazzurra vorrebbe assicurarsi il polivalente attaccante del Liverpool

Calciomercato Inter/ News - Rafinha : l'eventuale riscatto non inciderà su questo bilancio (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l'operazione Rafinha, chiusa nella giornata di ieri, non inciderà sul bilancio attuale

Calciomercato Inter - ufficiale l'arrivo di Rafinha. Prestito con diritto di riscatto a 38 milioni : Dopo l'arrivo di Lisandro Lopez, l'Inter ha ufficializzato anche l'acquisto in Prestito di Rafael Alcantara, noto col soprannome di Rafinha, centrocampista di proprietà del Barcellona. "FC ...

Inter - ufficiale l’acquisto di Rafinha : riscatto pesantissimo - ecco le sue prime parole! : “FC Internazionale Milano e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il prestito di Rafinha fino al 30 giugno 2018. Il club nerazzurro detiene un’opzione per l’acquisto del giocatore per 35 milioni più 3 milioni di euro in bonus, che dovrà essere esercitata prima del termine dell’attuale stagione sportiva”. Questo il comunicato dell’Inter per annunciare l’acquisto di Rafinha. Da sottolineare la cifra ...

Sturridge all'Inter/ Calciomercato news : si ragiona sul prestito con diritto di riscatto : Sturridge all'Inter: Calciomercato news, l'attaccante inglese stuzzica la fantasia dei nerazzurri ma ci sono dubbi sulle sue condizioni. Si ragiona su prestito con diritto di riscatto