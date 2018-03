Inter Genoa Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e risultata live

Viareggio Cup - Inter-Genoa Primavera in tv : a che ora inizia il quarto di finale Video : Venerdì 23 marzo si disputera' la partita Inter-Genoa Primavera, valida per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2018. A re l'orario d'inizio e dove vedere la diretta tv della partita. L'Inter Primavera si è qualificata ai quarti della Viareggio Cup [Video] battendo ai calci di rigore la Pro Vercelli, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato finale di 1-1. Nessun patema d'animo, invece, per il Genoa: il Grifone ha ...

Viareggio Cup - Inter-Genoa Primavera in tv : a che ora inizia il quarto di finale : Venerdì 23 marzo si disputerà la partita Inter-Genoa Primavera, valida per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2018. A seguire l'orario d'inizio e dove vedere la diretta tv della partita. L'Inter Primavera si è qualificata ai quarti della Viareggio Cup battendo ai calci di rigore la Pro Vercelli, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato finale di 1-1. Nessun patema d'animo, invece, per il Genoa: il Grifone ha sconfitto ...

Laxalt : 'Un bene lasciare l'Inter. Il Genoa è stata la soluzione migliore' : ... con la quale spera di partecipare al prossimo mondiale, Diego Laxalt ha rilasciato nei giorni scorsi una lunga intervista a Sport Week , il settimanale della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il ...

Schedina CM : Inter-Napoli pari al 45' - Genoa-Milan da gol. Mou batte Salah : Il calcio italiano si è fermato, lo scorso weekend, per la tragica scomparsa di Davide Astori. La morte del capitano della Fiorentina ha toccato l'intero mondo del pallone ma ora, concessogli il giusto rispetto e messa alle spalle la tre giorni dedicata a Champions ed Europa League, la Serie A e la Serie B insieme ai maggiori campionati europei sono ...

Inter - Skriniar e Ranocchia - la quiete dopo la tempesta genoana : ... Skriniar e Ranocchia salvano l'Inter, Coda sprecone in attacco Inter-Benevento probabili formazioni: le ultime novità da San Siro Inter-Benevento in diretta tv e live streaming, dove vedere il match ...

Inter - sfida a Genoa e Samp per un attaccante : L' Inter guarda in Inghilterra. Come scrive la Gazzetta dello Sport , i nerazzurri stanno valutando l'acquisto di Abel Hernandez , centravanti uruguaiano ex Palermo pronto a salutare l' Hull City . Anche Genoa e Samp seguono l'ex Palermo, portato in Italia da ...

Serie A - Genoa-Inter 2-0 - gli highlights della gara [VIDEO] : Senza Icardi e Perisic fermi ai box, l'Inter incassa sul campo del Genoa la terza sconfitta stagionale nell'ultimo anticipo della 25a giornata di Serie A L'articolo Serie A, Genoa-Inter 2-0, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Un super Pandev e il Genoa affondano l’Inter : Un super Pandev e il Genoa affondano l’Inter Un Grifone in grande spolvero batte l’Inter 2-0. Per i nerazzurri la scusante delle assenze pesanti. Rocambolesco l’autogol che ha portato in vantaggio i Genoani. Nel pomeriggio la Roma aveva superato l’Udinese con un gran gol del giovane turco Ünder. Chievo: Giaccherini torna protagonista Continua a leggere L'articolo Un super Pandev e il Genoa affondano l’Inter sembra ...

Inter - provvedimento della dirigenza dopo la sconfitta contro il Genoa? Ecco la decisione di Spalletti : Momento veramente negativo per l’Inter, la squadra di Luciano Spalletti aveva vinto senza entusiasmare nella scorsa giornata del campionato di Serie A contro il Bologna mentre ieri nuovo pesante passo indietro contro il Genoa. Sono emersi tutti i limiti della squadra nerazzurra, difficoltà dei singoli ma anche il gioco non convince e quando manca Icardi è difficile trovare la via delle rete con continuità. L’Inter rischia non solo la ...

Inter - è crisi nera : Spalletti ko col Genoa : L'Udinese, priva di Lasagna, giocatore fondamentale nell'economia gol dei friulani, resiste un tempo poi si inchina al gran gol di Under. Nel recupero capitola anche sul destro di Perotti, subentrato ...

Le pagelle di Genoa-Inter : I voti dei giocatori del Genoa 6,5 PERIN Si fa trovare pronto sul destro di Candreva. 6 ROSSETTINI Uno dei meno sicuri della retroguardia rossoblù. 6,5 SPOLLI Non è più quello dei tempi d'oro, ma ha ...

Il Genoa è stratosferico. Anche un autogollonzo rimanda l'Inter al buio : Dopo la vittoria casalinga contro il Bologna l'Inter doveva dimostrare che la crisi è davvero alle spalle e che la sfida per un posto in Champions league vede i nerazzurri in piena corsa. Perché una vittoria aiuta ma non basta certo per dire che tutto è risolto. Doveva, ma non lo ha fatto. Anzi. Contro il Genoa è sprofondata palesando tutti i suoi limiti e le difficoltà di una squadra con poche idee e spesso confuse. Sfortunata Anche, ...

Sprofondo Inter a Marassi. Il Genoa domina : è 2-0. Spalletti - la crisi è nera : Il Genoa fa ripiombare l'Inter nella crisi. I nerazzurri cadono a Marassi nel'anticipo , 2-0, e falliscono il controsorpasso sulla Roma vittoriosa nel pomeriggio ad Udine. Un'autorete, sfortunatissima,...