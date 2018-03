Inter-Fiorentina | sfida nostalgia | il ritorno a casa di Adriano e Batistuta

Fiorentina - Pioli : "Conto sulla forza Interiore dei miei ragazzi" : La Fiorentina va a casa di amici, visto il gemellaggio storico che unisce le tifoserie. Va a Torino con la sofferenza che ancora non ha abbandonato la comunità viola, ma con grande voglia di fare ...

DIRETTA FIORENTINA BENEVENTO/ Nel segno di Astori (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Intervallo : DIRETTA FIORENTINA BENEVENTO streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita al Franchi con Astori nel cuore (28^ giornata Serie A)(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Astori - Fiorentina-Benevento Interrotta al 13° minuto. La curva coperta con un gigantesco "Davide 13" : Il match tra Fiorentina e Benevento, lunch match della 28esima giornata di Serie A, si è interrotto al 13' del primo tempo in ricordo del capitano della Fiorentina, Davide Astori, morto...

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviata l'Intera giornata di campionato Il gol storico a Udine - quando era nella Roma : Il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi della 27a giornata di serie A. Ecco chi era il 31enne difensore...

Fiorentina-Inter Primavera 3-3 - tante emozioni e pari allo scadere : ... non come quello di Iuliano' Inter-Benevento, Spalletti: 'Vinto con merito, ma non siamo tranquilli' Inter, Skriniar e Ranocchia, la quiete dopo la tempesta genoana LIVE Fiorentina-Chievo, cronaca e ...

LIVE Fiorentina-Inter Primavera - cronaca e risultato in tempo reale : Cari amici di Supernews , dal 'Bozzi' alle Due Strade il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi Fiorentina Inter , posticipo della ventunesima giornata del Campionato Primavera Girone 1. Si ...

Fiorentina - Pioli : 'Il rosso di Milenkovic non c'era. Sullo spogliatoio dell'Inter...' : Stefano Pioli ha così parlato a Premium Sport al termine della partita pareggiata 1-1 contro l'Atalanta: 'Finire in parità il primo tempo è stato un peccato per le occasioni create. E' stata una gara combattuta ma dovevamo finire il primo ...

Fiorentina - Chiesa spaventa i tifosi : “Inter e Napoli su di me? Ecco cosa posso dire” : Federico Chiesa è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. L’esterno della Fiorentina ha commentato i rumors sul suo futuro, con Inter e Napoli che stanno monitorando la situazione, spaventando i tifosi viola: “Restare a vita alla Fiorentina? Questo non lo so perché penso veramente solo all’allenamento, alla partita di domenica, e questo è il mio unico ...

Napoli e Inter su Chiesa - che ammette : 'Io a vita alla Fiorentina? Non lo so' : È Federico Chiesa il protagonista dell'Intervista di Walter Veltroni sul Corriere dello Sport . Un faccia a faccia in cui l'esterno della Fiorentina, inseguito sul mercato da Napoli e Inter su tutte, si racconta e dice anche la sua sul futuro: ' Restare a vita alla Fiorentina? Questo non ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-0 all'Intervallo. Palo di Gil Dias e rigore negato ai viola - bianconeri in difficoltà : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...