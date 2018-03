Inps | terzo disciplinare per la funzionaria col pallino delle regole La diffida dei

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) C’è un nuovo capitolo nella saga della signora Marisa Arcuri, ladi Crotone entrata in rotta di collisione con il proprio ente per aver pervicacemente chiesto ai superiori se la dirigente cui era sottoposta avesse mai superato un concorso per l’accesso nei ruoli dirigenziali pubblici. Vicenda lunga, travagliata e complessa che ha visto due donne e due dipendenti della stessa società pubblica farsi la guerra per anni, in sede civile e penale, con conseguenze pesanti sulle rispettive attività lavorative e vite private. Specie per lache, come raccontato dal fattoquotidiano.it, in ultimo era arrivata a denunciare se stessa davanti a un giudice per l’inattività forzata cui era costretta: “da cinque anni percepisco lo stipendio per non far nulla”. Le novità sono che la dipendente colha ricevuto la terza contestazionedall’, ...