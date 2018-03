Inizia la XVIII Legislatura | ecco i protagonisti | c' è già un record

Blastingnews

: Tesserino rinnovato, domani inizia ufficialmente la XVIII Legislatura! Prontissimo per questa nuova sfida ???? - F_DUva : Tesserino rinnovato, domani inizia ufficialmente la XVIII Legislatura! Prontissimo per questa nuova sfida ???? - dottorPascale : Tra poche ora, inizia la XVIII legislatura, al motto di 'cambiamento': premesso o promesso? - yuripaterniti : Domani inizia la XVIII legislaura italiana. Dicono sia cambiato il vento. È primavera e fuori ci sono 4°C. #Sicilia -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Erta la XVIIdella Repubblica Italiana. Sotto la presidenza straordinaria di Roberto Giachetti per la Camera e dell'ex Presidente Giorgio Napolitano per il Senato, è stata convocata la prima seduta delle Camere, durante la quale verranno eletti i rispettivi presidenti. La composizione dei 630 deputati e dei 315 senatori è stata determinata dalle elezioni politiche del 4 marzo, che hanno visto il trionfo del Movimento 5 Stelle capitanato da Luigi Di Maio e l'exploit della Lega di Matteo Salvini. I grillini saranno rappresentati da ben 227 deputati per la Camera e 112 senatori. Come confermato a più riprese, il PD sarà all'opposizione e ai minimi storici in quanto a numero di rappresentanti: 112 alla Camera e appena 54 al Senato. La corsa alla Presidenza delle Camere Massima incertezza, per ora, sui nomi dei prossimi Presidenti di Camera e Senato. La lotta sarà, ...