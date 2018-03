Infortunio Messi | la ‘Pulce’ in dubbio per la gara contro l’Italia

calcioweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018)– Inizia il nuovo ciclo per l’Italia che questa sera affronterà in amichevole l’Argentina, un importante banco di prova per Gigi Di Biagio al cospetto di una squadra fortissima e con qualità clamorosa soprattutto in attacco. Rischia di non essere del match però l’attaccante Leo, il calciatore del Barcellona ha accusato un leggero affaticamento muscolare agli adduttori, non sembra nulla di grave ma si potrebbe decidere di non rischiarlo. La decisione finale verrà presa dal Ct Sampaoli erischia di saltare lal’Italia. LEGGI ANCHE –> Argentina-Italia, maglia speciale degli azzurri in onore di Davide Astori FOTO L'articolo, la ‘Pulce’ inper lal’Italia sembra essere il primo su CalcioWeb.