Influenza | è finita l’epidemia che ha colpito 8 | 1 milioni di italiani

(Di venerdì 23 marzo 2018) Dopo l’ultimo colpo di coda causato dal maltempo, è possibile decretare la fine deldi2018 in Italia che ha coinvolto 8,1di persone. Questo è quanto decreta l'ultimo bollettino Influnet curato dall'Istituto superiore di sanità, che dichiarato che la stagione 2017-2018 è stata la più intensa degli ultimi 15 anni., fino a 650mila decessi l'anno associati all'infezione stagionale Si contano fino a 650 mila decessi l'anno associati a malattie respiratorie causate dall'. Chi sono stati i più colpiti? I bambini sotto i 5 anni con 6,7 casi per mille assistiti, seguiti da quelli tra i 5 e 14 anni con 3,1 casi. Sono stati meglio i giovani adulti nei quali l'incidenza è scesa a 2,5 casi per mille assistiti e a 1,2 negli anziani dai 65 anni in su. Quest’si può paragonare a ...