Infarto | ennesima morte per arresto cardiaco in una giovane

meteoweb.eu

: RT @RiotLabOstia: A #Lavapies il mantero #MmameMbage (venditore ambulante) muore d'infarto dopo ennesima retata violenta. Esplode la rabbia… - Soldan56 : RT @RiotLabOstia: A #Lavapies il mantero #MmameMbage (venditore ambulante) muore d'infarto dopo ennesima retata violenta. Esplode la rabbia… - SylviaGrossi : RT @RiotLabOstia: A #Lavapies il mantero #MmameMbage (venditore ambulante) muore d'infarto dopo ennesima retata violenta. Esplode la rabbia… - Lilith_Hadi : RT @RiotLabOstia: A #Lavapies il mantero #MmameMbage (venditore ambulante) muore d'infarto dopo ennesima retata violenta. Esplode la rabbia… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Dopo ladelladi Cefalù il Prof. Michele Gulizia, Prseidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima, ha dichiarato: “Si continua a restare attoniti spettatori di decessi improvvisi per malattie cardiovascolari in giovani adolescenti o bambini senza patologie conclamate. Non ci sono parole per esprimere sgomento e solidarietà ai genitori e alle famiglie colpite. Ma queste circostanze devono fare accendere con forte potenza i riflettori dell’opinione pubblica e dei gestori della sanità sulla necessità di una prevenzione cardiovascolare efficace, precoce e senza sconti, che deve prevedere screening cardiologici a tappeto soprattutto nell’età della fanciullezza e dell’adolescenza, perché spesso idealmente associate ad assenza di patologie – dichiara Il prof. Michele Gulizia, Presidente ...