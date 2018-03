Incidente sulla statale 172 | ferito un fasanese

Incidente sulla A4 : cinque auto coinvolte e tre feriti [FOTO] : E' di tre feriti , per fortuna nessuno in condizioni preoccupanti, il bilancio di un Incidente avvenuto ieri sera sulla A4 , che ha coinvolto ben cinque auto mobili. In base alla ricostruzione degli ...

Traffico Roma - Incidente stradale e Gra in tilt/ Albero crolla sulla Cassia - code sulla Pontina : Roma , Traffico in tilt : incidente stradale e Grande Raccordo Anulare congestionato. code anche su Salaria, Pontina e Flaminia. Albero crolla sulla Cassia , colonne auto in fila(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Uber - Incidente mortale in Arizona. Sospesi tutti i test sulla guida autonoma : Uno sport utility a guida autonoma della flotta di Uber è stato coinvolto in un incidente mortale la scorsa notte a Tempe, in Arizona. L’auto ha investito una donna che si trovava su un attraversamento pedonale mentre era inserita la modalità self driving, nonostante a bordo della vettura fosse presente un driver “umano”. Il quale, tuttavia, non è riuscito a riprendere il controllo dell’auto in tempo per evitare lo ...