In un video denuncia le violenze del fidanzato | ritrovata morta senza occhi in un sacco

Anziana insegna 'faccetta nera' ai giovani condomini : scatta la denuncia video : A Vicenza, un’Anziana pensionata di 76 anni è stata denunciata dai vicini per atti persecutori. La signora, proveniente dall'Alto Vicentino e trasferitasi nella palazzina di zona Bartesina ormai tre anni fa, terrebbe infatti un atteggiamento molesto e sgradevole con i condomini che, secondo il suo parere, non rispettano l’ordine e una corretta pulizia. Anche chi è troppo rumoroso, o parcheggia l’auto davanti al suo garage, non rimarrebbe affatto ...

Forlì-Cesena - calci e pugni a un 17enne sul bus : identificati e denunciati adolescenti di una baby gang. Il video che li incastra : La Polizia di Forlì-Cesena ha denunciato i componenti di una baby gang ritenuti responsabili dei reati di lesioni, violenza privata e estorsione nei confronti di due minorenni. L’indagine della squadra mobile è scattata dopo la segnalazione di un’aggressione a un giovane di 17 anni, avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, da parte di un gruppo di adolescenti che lo avevano colpito con calci e pugni. Poco prima ...

Dà un pugno alla maestra del figlio : denunciato video : Un collaboratore scolastico, Maurizio Bronzellino, 43enne, è stato denunciato e deferito all'autorita' giudiziaria da parte delle forze dell'ordine. L'uomo è accusato dei reati di percosse e lesioni personali. Secondo quanto trapelato dagli inquirenti, avrebbe aggredito la #maestra del figlio con un #pugno al volto. L'accaduto Il figlio dell'aggressore [Video], un bambino di 10 anni, frequenta l'istituto comprensivo 'Ignazio Florio' di Palermo. ...

Pedofilia online - report denuncia : “video quintuplicati. Dramma ignorato dalla politica” : Nel 2017 sono stati scovati ben 985.006 video pedopornografici online, un numero cinque volte superiore a quello dell'anno precedente.Continua a leggere

Si suicida per colpa dei bulli - deriso anche al funerale : la mamma denuncia video : Michele Ruffino, il ragazzo di 17 anni di Rivoli, che ha deciso di farla finita lo scorso 23 febbraio, gettandosi da un ponte, dopo un lungo calvario procurato dai bulli che lo tormentavano, ha lasciato una lettera che sta commovendo tutta la nazione. I genitori hanno trovato diversi scritti, in parte conservati nel computer di casa, in cui è emersa tutta l'angoscia patita dal giovane nella sua breve esistenza [Video]. Parole che trasudano ...

Molestie a paziente lesbica - denunciato il ginecologo video : Un visita medica di routine, avvenuta verso la fine del mese di gennaio, si rivela un vero e proprio incubo per una ventitreenne #lesbica di Ischia. Pare infatti che la ragazza sia stata molestata dal suo #ginecologo a causa del suo orientamento. Secondo quanto ha dichiarato la giovane, pare che il ginecologo campano l'abbia messa a profondamente a disagio verbalmente, facendo allusioni e battutine. La ragazza ha deciso di reagire scrivendo un ...

Gossip - Eva Henger denuncia : 'Non mi invitano più in tv' video : Ennesimo sfogo davanti alle telecamere per #eva Henger: dopo essere stata per oltre un mese la protagonista assoluta di siti e giornali di #Gossip, infatti, la ungherese ha fatto una nuova pesante denuncia durante la puntata di 'Striscia la Notizia' del 12 marzo. L'attrice prima ha lamentato il fatto che nessuna trasmissione tv la invita come ospite, e poi ha chiesto a Maurizio Costanzo di poter essere presente alla registrazione in cui ...

Barbara Bouchet denuncia la sua pensione da fame video : In un’intervista al settimanale Spy, Barbara Bouchet ha deciso di raccontarsi. Dai problemi di lavoro al rapporto con alcuni registi [Video], fino al successo di suo figlio che finalmente non è più famoso per essere un figlio d’arte, ma perché davvero lo merita. Barbara Bouchet: 'Costretta a vivere con 511€ euro al mese' Nell’intervista rilasciata da Barbara Bouchet al settimanale Spy sono stati toccati vari argomenti. L’attrice dichiara di ...

Furti seriali di borse nel supermercato - un arresto e una denuncia [video] : Un arresto e una denuncia da parte dei carabinieri di Santena , nel Torinese : riguardano i responsabili dei numerosi Furti seriali di borse nei parcheggi di un noto supermercato di Chieri . Arresti ...

NADIA TOFFA E IL TUMORE/ video Iene : Denuncia di storie di violenza familiare : Video, NADIA TOFFA è stata umiliata dal post di Facebook di una sua fan, tale Catia Brozzi, che le rispondeva alle sue recenti dichiarazioni sui malati di cancro. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:32:00 GMT)

Voto all’estero - la videodenuncia di un’elettrice a Tenerife : “Ecco come ci vengono consegnati i plichi elettorali” : Nei giorni scorsi gli elettori italiani residenti all’estero hanno ricevuto il plico con le schede elettorali (sono voti validi quelli pervenuti al consolato entro il 1 marzo). Anche all’isola di Tenerife, dove questa elettrice ha deciso di registrare una videodenuncia, delle modalità con cui viene consegnato il plico. Nelle immagini, pubblicate sul proprio profilo Facebook, si vedono le buste contenenti le schede elettorali e le ...

“La bestia non entra” - oculista caccia cane guida/ video - Sergio e Fuego : cieco denuncia dottoressa (Le Iene) : “La bestia non entra”, oculista caccia cane guida: la storia di Sergio, cieco dal 2016 e del suo angelo custode a quattro zampe, Fuego, raccontata a Le Iene da Nina Palmieri.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:33:00 GMT)

DON MICHELE BARONE/ video - l'esorcismo su una 13enne e la denuncia della sorella (Le Iene) : Una famiglia alle prese col demonio. A Le Iene su Italia 1 una ragazza denuncia: esorcismi sulla sorella minore da parte di Don MICHELE, specializzato in queste pratiche(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 02:01:00 GMT)

video – Siringhe nei sedili dei pullman Cotral. denunciato operatore sanitario : I Carabinieri della Stazione di Subiaco hanno denunciato a piede libero un italiano di 58 anni, operatore sanitario presso un ospedale della Capitale, con l’accusa di lesioni personali aggravate. La vicenda e le indagini hanno avuto origine lo scorso mese di dicembre, a seguito di alcuni rinvenimenti di aghi di siringa conficcati sui sedili degli […] L'articolo VIDEO – Siringhe nei sedili dei pullman Cotral. denunciato operatore ...