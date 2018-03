In Paraguay una ragazzina di 14 anni – stuprata e incinta – è morta durante il parto

Scandalo in Paraguay - storia d’amore tra presidente e giocatore : spunta una FOTO e il patron reagisce male [VIDEO] : Quanto accaduto in Paraguay ha dell’incredibile. Una vicenda davvero pazzesca e che ha fatto gridare allo Scandalo. Il tutto è accaduto nella squadra Rubio Ñu, iscritta alla quarta serie. I protagonisti sono il presidente Antonio González e il calciatore Bernardo Gabriel Caballero, ritratti a letto insieme in una FOTO. La ricostruzione dei fatti non è chiarissima, la FOTO comunque è circolata dopo che il calciatore, su pressione ...