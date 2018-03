In arrivo i finanziamenti dell' UE per wifi gratis nei comuni

Blastingnews

: Valle Porcina: in arrivo i finanziamenti per l’ammodernamento della strada degli “Americani”. Il nostro servizio vi… - direttore84 : Valle Porcina: in arrivo i finanziamenti per l’ammodernamento della strada degli “Americani”. Il nostro servizio vi… - collesedoc : Valle Porcina in arrivo i finanziamenti: - PrimapgSicilia : Il Sindaco di Partanna, Nicola Catania, rende noto che sono in arrivo finanziamenti per oltre 600mila euro per la r… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Si chiama4EU l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per promuovere l’installazione dinegli spazi pubblicia città. Sono 120 milioni di euro le risorse messe a disposizione nel periodo 2017/2019 per favorire il raggiungimento’ambizioso obiettivo di dotare, entro il 2020, tutte le città ed i paesi europei di almeno un punto di accesso gratuito a internet in spazi ad usoa collettività. L'iniziative risponde all'esigenza di avere internet libero e gratuito. Come si partecipa Qualche giorno fa è stato varato nella rete il sito www.4eu.eu/#/home sul quale ipossono registrare il proprio ente. Ad oggi, a solo pochi giorni dal lancio, sono già 6230 ieuropei registrati. Effettuata la registrazione, occorre attendere la pubblicazione del primo bando che avverrà il 15 maggio prossimo. Il criterio di assegnazione è quello classico “a ...