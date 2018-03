IMMA VILLANI Omicidio Terzigno | oggi i funerali della mamma 31enne Quarto Grado

La figlia di Pasquale Vitiello e IMMAcolata Villani : "Perché mamma non mi telefona?" : "Perché mamma non mi chiama? Perché non si fa sentire almeno al telefono?". La figlia di Pasquale Vitiello e Immacolata Villani non è al corrente di quanto accaduto. Non sa che il padre ha ucciso la madre, prima di togliersi la vita. Dopo l'omicidio-suicidio è rimasta in classe con la maestra, le è stato detto che la mamma non sarebbe arrivata. "Lo so, deve andare in ospedale per togliersi il gesso dal ...