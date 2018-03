Ilva : Laghi - sentenza Consulta non incide su operatività impianto : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “La sentenza della Corte Costituzionale non incide minimamente sulla operatività dell’impianto”. Ad affermarlo in una nota è il Commissario straordinario di Ilva, Enrico Laghi in merito alle notizie riportate dagli organi di stampa sulla sentenza di incostituzionalità dell’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 e degli articoli 1 comma 2 e 21 octies della legge 6 agosto 2015, ...