Ilva | Consulta | incostituzionale decreto 2015 su prosecuzione attività

Ilva - CONSULTA “INCOSTITUZIONALE DECRETO 2015”/ Sentenza boccia Governo : trascurò tutela vita per produttività : ILVA, Sentenza CONSULTA su DECRETO del 2015: "trascurò la tutela della vita dei lavoratori a vantaggio della produttività". Stroncato Governo Renzi, "ma non bisogna temere per filiera"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:30:00 GMT)

Ilva : Laghi - sentenza Consulta non incide su operatività impianto : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “La sentenza della Corte Costituzionale non incide minimamente sulla operatività dell’impianto”. Ad affermarlo in una nota è il Commissario straordinario di Ilva, Enrico Laghi in merito alle notizie riportate dagli organi di stampa sulla sentenza di incostituzionalità dell’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 e degli articoli 1 comma 2 e 21 octies della legge 6 agosto 2015, ...

Ilva - incostituzionale decreto 2015 del Governo Renzi. Consulta : “Trascurò tutela vita privilegiando l’attività produttiva” : La Corte Costituzionale dichiarato incostituzionale il decreto Salva Ilva del 2015 che autorizzò l’utilizzo dell’altoforno 2 del siderurgico tarantino, sequestrato a giugno dal gip Martino Rosati dopo la morte di Alessandro Morricella, ucciso poche settimane prima da un getto di ghisa mentre lavorava nell’impianto. Il provvedimento voluto dal Governo Renzi “a differenza di quanto avvenuto nel 2012”, quando ...

