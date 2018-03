Il voto sui nuovi presidenti delle Camere

Un governo con la Lega o il ritorno al voto? La base M5S sui social si divide : Un governo M5s-Lega o meglio tornare al voto? La base 5 stelle, sui social, appare divisa tra chi vede un'opportunità in un'intesa "programmatica" con il Carroccio di Matteo Salvini e chi, invece, critica un'alleanza con chi in passato è stato alleato, come scrive Marco, "con i ladri degli altri partiti".I militanti pentastellati, ormai 'orfani' del vecchio blog di Beppe Grillo dove si sfogavano in massa (la nuova versione non ...

DOPO IL voto/ Ansia - paura e tristezza : i sentimenti vincenti sui social hanno battuto i sondaggisti : I social network avevano rivelato ben prima del VOTO le intenzioni degli elettori italiani, che hanno trovato conferma nel risultato elettorale. MARIO MORCELLINI

voto all’estero - nuove rivelazioni de Le Iene sui presunti brogli : Voto all’estero, nuove rivelazioni de Le Iene sui presunti brogli nuove rivelazioni de Le Iene sui presunti brogli elettorali ai danni degli italiani residenti all’estero Continua a leggere L'articolo Voto all’estero, nuove rivelazioni de Le Iene sui presunti brogli provIene da NewsGo.

Vittorio Feltri : 'Dopo il voto siamo alla resa dei tonti. Vi racconto il suicidio di Matteo Renzi' : A spoglio in corso non è il caso di anticipare Mattarella che avrà tempo per decidere a chi affidare l'incarico di costituire il nuovo governo. La sua scelta comunque sarà limitata a due nomi: Di Maio ...

Nel dibattito pre-voto economia scomparsa sui social : E se l'economia è praticamente scomparsa non va meglio ad altri temi chiave ma in apparenza poco interessanti agli occhi degli italiani 'social', come diritti civili, istruzione, ambiente e ...

voto - Berlusconi : sui transfughi del Movimento 5 Stelle ero ironico : "E' stato un mio commento ironico: di fronte ai grillini che fanno finta di restituire i soldi allo Stato ho suggerito ironicamente di venire con noi così non devono restituire niente". Lo ha ...

'Troppi silenzi sui rischi di condizionamenti mafiosi del voto' - Minniti - : Roma, 21 feb. , askanews, 'In questi anni c'è stato contrasto imponente contro le mafie perché terrorismo e le mafie sono minaccia alla nostra democrazia'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco ...

"Il Pd? Non lo voto" : lo spot suicida : 'Comunque io il Pd non lo voto!'. È questa la frase ricorrente dello spot elettorale del Pd che oggi Matteo Renzi ha rilanciato sulla sua pagina Facebook. Nel video si vede una famiglia di elettori ...

I 5 operai Fca reintegrati che simularono il suicidio di Marchionne domani a Sanremo : "Il nostro voto per Lo Stato Sociale" : ''Il nostro unico voto va allo Stato sociale'': è lo striscione che oggi cinque operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola (Napoli) hanno esposto ai cancelli della fabbrica automobilistica per ringraziare pubblicamente ''Lo Stato sociale'' per averli portati ''sul palco dell'Ariston'', annunciando che domani saranno a Sanremo per fare il tifo per la band ed esprimere loro il proprio affetto. I ...

Calenda sui braccialetti di Amazon : «Mai in Italia» E il M5S accusa : «Colpa del Jobs Act e del Pd che lo votò» : L’incontro tra governo e azienda dopo gli scioperi nella sede di Piacenza. Il ministro: «Sì a investimenti che migliorino la qualità del lavoro. Cosa dice la legge

Calenda sui braccialetti Amazon : «Mai in Italia» E il M5S accusa : «Colpa del Jobs Act e del Pd che lo votò» : L’incontro tra governo e azienda dopo gli scioperi nella sede di Piacenza. Il ministro: «Sì a investimenti che migliorino la qualità del lavoro. Cosa dice la legge

Calenda sui braccialetti Amazon : «Mai in Italia» E Di Maio accusa : «Colpa del Jobs Act e del Pd che lo votò» : L’incontro tra governo e azienda dopo gli scioperi nella sede di Piacenza. Il ministro: «Sì a investimenti che migliorino la qualità del lavoro. Cosa dice la legge

Di Maio : dopo il voto - senza accordo sui temi si torna alle urne : Di Maio: dopo il voto, senza accordo sui temi si torna alle urne “Non vedo incastri Pd-Fi o Fi-Lega-Fdi, perché insieme non fanno in 51%” Continua a leggere L'articolo Di Maio: dopo il voto, senza accordo sui temi si torna alle urne sembra essere il primo su NewsGo.

Di Maio : 'Mai pensato a larghe intese - senza accordo sui temi si torna al voto' : 'Per quanto mi riguarda non ho mai prospettato le larghe intese, le larghe intese hanno ammazzato l'Italia. La Reuters ha rilanciato un titolo sbagliato, il giallo non è su quello che ho detto ma tra ...