Il vero rischio per l' economia è un governo tra M5S e Lega

Brexit - 1 miliardo a rischio senza accordo sui prodotti Dop anche veronesi : «A preoccupare " commenta Claudio Valente, presidente di Coldiretti Verona - è anche il rischio che con l'uscita dall'Unione Europea si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole all'...

verona a rischio retrocessione - il patron Setti non fa drammi e svela : “l’obiettivo è non fare come il Parma…” : L’eventuale seconda retrocessione in tre anni non spaventa il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, che ai microfoni del ‘Corriere di Verona’, ha spiegato il suo pensiero in merito: “Il risultato sportivo verrà sempre dopo l’equilibrio di bilancio. Nel 2015 stavamo per crollare. Sean Sogliano è il direttore sportivo con cui ho avuto l’intesa più immediata, gli voglio bene, ma è pure uno che spende ...

“Riduce il rischio di infarto”. Due al giorno levano il cardiologo di torno. Non a tutti piace - ma fa bene (quasi) da ogni punto di vista : l’alimento che non ti aspetti che è un vero e proprio “salvavita” : Mangiate spesso lo yogurt? Ma soprattutto: vi piace? Se avete risposto affermativamente a queste due domande sappiate che il vostro cuore vi ringrazia. Ce lo dice un articolo pubblicato sull’American Journal of Hypertension dalla Oxford University: secondo lo studio condotto, un consumo di almeno due vasetti di yogurt a settimana comporterebbe un minor rischio di malattie cardiovascolari per uomini e donne che soffrono di ...

L'allarme dei medici : "Julian Assange sta male - senza un ricovero in ospedale è a rischio" : A lanciare L'allarme, in un articolo sul Guardian, gli ultimi due medici ad averlo visitato, lo scorso ottobre, per 20 ore: Sandra Crosby dell'Universita' di Boston, e Brock Chisholm, psicologo a Londra. Il fondatore di Wikileaks dal 2012 è rinchiuso nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra

Fake news - Anzaldi (Pd) : Rischio vero. Da Papa schiaffo a politica e operatori settore - : 'Le parole di Papa Francesco contro le Fake news sono un vero e proprio schiaffo alla politica e a tutti coloro che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione: si tratta di una materia molto pericolosa, in grado di provocare 'effetti nefasti' sui cittadini e i rapporti ...

Il Sindaco Bruschini : 'Democrazia a rischio - se è vero quello che dice la Angeli lascio' : Il Sindaco di Anzio Luciano Bruschini 'Non condivido la tua idea ma lotterò, fino alla morte, affinché tu possa esprimerla . Ho fatto di questa citazione un modello di vita e con profonda amarezza, ...