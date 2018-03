Il tempo vola con il ritmo di Figaro

tempo di Libri : pubblico vola : MILANO, 11 MAR - Impennata di pubblico a 'Tempo di Libri', soddisfazione degli editori per la grande partecipazione agli incontri e mediamente anche per le vendite che, in un primo giro tra gli stand ...

Maltempo Marche : volanti della polizia soccorrono madre e neonata ad Ancona : I poliziotti delle volanti di Ancona hanno soccorso una giovane mamma rimasta bloccata nella neve in auto con la sua bimba di sei giorni: erano dirette al Salesi per dei controlli, ma la vettura è rimasta bloccata sulla rampa di accesso alla strada principale nel quartiere di Pietralacroce. Gli agenti hanno utilizzato per il soccorso un fuoristrada attrezzato e, con il verricello, hanno soccorso mamma e figlia, accompagnandole all’ospedale ...

Gattuso ha fatto grande il Milan : se solo fosse arrivato prima… ma c’è ancora tempo per volare! : Il Milan di Gennaro Gattuso sta continuando a stupire. Dall’arrivo del nuovo tecnico i rossoneri hanno iniziato a volare ed ora sembrano non volersi più fermare. Ciò che impressiona di questo nuovo corso Milanista è la solidità della squadra. Difensivamente i rossoneri sembrano invalicabili, con la coppia Romagnoli-Bonucci davanti a Donnarumma, che sta facendo letteralmente faville, anche oggi ha subito pochissimo contro una squadra come ...

Maltempo Aosta - elicottero non vola : sciatrice soccorsa a piedi : A causa della nevicata e della scarsa visibilità l’elicottero è riuscito a raggiungerla solo in un secondo momento, così è stato necessario intervenire a piedi. Una sciatrice francese con un problema ortopedico alla schiena (non legato a traumi) è stata raggiunta a piedi dalle squadre di soccorritori a quota 2.500 metri, sotto il Col d’Arp, nel territorio comunale di Courmayeur. La Centrale unica del soccorso ha coordinato ...

Fabio Fazio - effetto Silvio Berlusconi a Che tempo che fa : lo share vola al 17 - 2 per cento : Ringrazi pure Silvio Berlusconi , Fabio Fazio . Già, perché l'ospitata del leader di Forza Italia a Che tempo che fa ha fatto volare gli ascolti della trasmissione, che ha ottenuto un onorevolissimo ...

Maltempo Siracusa : crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola : A causa della forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia, è crollato il palcoscenico montato da qualche giorno in piazza Umberto ad Avola (Siracusa), in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno limitato i danni del crollo, e messo in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Siracusa: crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola sembra essere il primo su Meteo Web.

Avola - crolla palco per il maltempo : Il maltempo sta mettendo a dura prova gli organizzatori dei festeggiamenti per il Carnevale. Ad Avola crolla il palco in piazza Umberto I

EVA/ Video - Cosa ti salverà : "Il tempo mi è volato sul palco" (Sanremo 2018) : Video, Eva è una delle nuove proposte che si esibirà al festival di Sanremo tra pochi giorni. Questa è la sua burrasCosa e triste storia, tra vittorie e mali sconfitti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 21:28:00 GMT)

Maltempo Trentino : 2 milioni di mutui agevolati per l’agricoltura : Cooperfidi e Provincia autonoma di Trento mettono a disposizione delle aziende agricole colpite da grandinate e trombe d’aria, verificatesi nei mesi di luglio e agosto 2017, un plafond di 2 milioni di euro per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a copertura delle spese di ripristino di impianti e colture. La durata massima è di 5 anni con ammortamento in rate semestrali. L’importo del prestito non potrà essere ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test MotoGP a Sepang (Malesia) è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermò il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola portata dalla Michelin, infatti, ...

Fabio Rovazzi a Che tempo Che Fa col film Il Vegetale - favola irriverente sulla precarietà (video) : Per la prima volta Fabio Rovazzi a Che Tempo Che Fa si è presentato nell'inedita veste di attore, protagonista de Il Vegetale: dal 18 gennaio scorso è arrivata nelle sale la commedia scritta e diretta da Gennaro Nunziante che vede protagonista lo youtuber e cantante al fianco di Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Alessio Giannone e la giovanissima Rosy Franzese (già protagonista della serie tv Sirene su Rai1). Prodotto da ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : Christof Innerhofer vola sulla Streif! Miglior tempo nella prima prova cronometrata. Terzo Matteo Marsaglia : Il weekend di Kitzbuehel della Coppa del Mondo maschile di sci alpino è cominciato con la prima prova cronometrata di Discesa. Una prova assolutamente favorevole all’Italia. Il Miglior tempo, infatti, è stato di Christof Innerhofer, che si è piazzato davanti a tutti con il tempo di 1’55″46. Una notizia ottima, non solo in vista della gara di sabato, ma anche perché l’azzurro è reduce dalla brutta caduta di Wengen: il ...

Maltempo Piemonte : i carabinieri sorvolano il Torinese per monitorare le valanghe : Gli esperti ed i previsori valanghe del Gruppo carabinieri forestale di Torino, supportati dal nucleo elicotteri carabinieri di Volpiano, hanno sorvolato tutta l’area interessata dalle forti nevicate del 7 ed 8 gennaio: il volo è stato finalizzato ad implementare i rilievi già effettuati da terra direttamente sul manto nevoso, e quindi aumentare la quantità di dati con osservazioni dirette sulle masse nevose in quota e sulla loro eventuale ...