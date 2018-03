Il Tar rigetta il ricorso di un circo | niente spettacoli con gli animali

Sicilia : Tar rigetta ricorso deputato non eletto - 'no ad annullamento voto' : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) - Respinto dal Tar Sicilia il ricorso dell'ex deputato dell'Assemblea regionale Siciliana, Marco Forzese, candidato alle regionali del 5 novembre scorso con la lista 'Alternativa Popolare - Centristi per Micari', per l'annullamento delle operazioni elettorali. La lista r

Sicilia : Tar rigetta ricorso deputato non eletto - ‘no ad annullamento voto’ : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) – Respinto dal Tar Sicilia il ricorso dell’ex deputato dell’Assemblea regionale Siciliana, Marco Forzese, candidato alle regionali del 5 novembre scorso con la lista ‘Alternativa Popolare – Centristi per Micari’, per l’annullamento delle operazioni elettorali. La lista regionale collegata non ha raggiunto il quorum del 5 per cento su base regionale per l’assegnazione ...

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino : “Non potete rigetTare nulla” | EuroparlamenTari : poche risposte da Olanda : Ema, Consiglio Ue: irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino: “Non potete rigettare nulla” | Europarlamentari: poche risposte da Olanda Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l’Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio “non può essere considerato l’autore della decisione”. Ad Amsterdam il sopralluogo della delegazione ...