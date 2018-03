Il senso delle donne per la scienza

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Anche Cédric Villani, il matematico del governo Macron, ha aderito all’iniziativa lanciata dalla Foundation L’Oréal e dall’Unesco che si chiama Male Champions for Women in Science, in cui si invitano gli uomini non solo a non mettere i bastoni tra le ruote allescienziate, ma ad incoraggiarle e aiutarle. È solo l’ultimo capitolo di una lunga (e bella) storia in cui, nel corso di vent’anni sono stati assegnati fondi a più di 3100 scienziate in vari campi e in tutto il mondo. Tre di queste(Ada Yonath, Elizabeth Blackburn, Christiane Nusslein-Volhard) hanno anche poi vinto il Nobel rispettivamente per la chimica, la biologia e la medicina. Quest’anno, tra le cinque premiate (100 mila euro) c’era, per esempio Mee-Man Chang, una geniale paleontologa cinese di 82 anni, dalla storia incredibile: «Avrei voluto fare il medico, invece mi ...