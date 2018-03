Il segreto del successo degli uomini forti

internazionale

(Di venerdì 23 marzo 2018) Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan e altri come loro si presentano come gli unici capaci di dare certezze, facendo leva sul nazionalismo e le paure per il futuro. Leggi