Il recordman di apnea Umberto Pelizzari racconta il suo “limite infinito” a Padova

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Innovare, in fondo, è pensare quotidianamente a come costruire un mondo migliore. Ma ci sono limiti etici all’innovazione? Come muta la «legge morale» che c’è dentro di noi alla luce del cambiamento proposto dalle scoperte tecnologiche? L’«hybris» – il termine greco che indica la superbia, la tracotanza di chi sfida gli dei – sarà il filo conduttore della quinta edizione di TEDx. Pronto ad una nuova sfida: raggiungere mille presenze il prossimo 19 maggio nel padiglione 11 della Fiera di(via Tommaseo 59). Con l’annuncio della data esce anche il primo nome della lunga lista di speaker: è quello delmondiale di immersione in. «In perfetta sintonia con il tema del limite – spiega Carlo Pasqualetto, licensee di TEDx– anche noi vogliamo spingere più in là il nostro: per la quinta edizione puntiamo a portare in Fiera almeno mille ...